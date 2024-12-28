Mersin'in Bozyazı ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, durdurulan araçlarda arama yapıldı.
Ekipler, araçtaki kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgusunu da yaptı.
Uygulama kapsamında iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirildi.
Son Dakika › Güncel › Bozyazı'da Huzur Uygulaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?