Bozyazı'da kurumlar arası voleybol turnuvası

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kurumlar arası voleybol turnuvası yapıldı.
Şehit Murat Namdar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, ilçedeki kurum ve kuruluşların kurduğu takımlar mücadele etti.
Turnuvanın finalinde Esnaf Odası'nı 3-0 yenen Kaymakamlık takımı şampiyon oldu.
Maç sonunda takımın oyuncularına kupa ve madalyaları verildi.
