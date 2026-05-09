Bozyazı\'da Motosiklet-Öteki Kazası

Bozyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
O.K.K. idaresindeki 33 AJE 271 plakalı otomobil ile Ç.K.Ç. yönetimindeki 33 BEN 782 plakalı motosiklet Merkez Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ç.K.Ç. ve arkasındaki K.T.K. Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
