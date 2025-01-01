Bozyazı Müftülüğünce yeni yılın ilk gününde sabah namazı buluşma programı düzenlendi.
Şehitler Camisi'nde düzenlenen programda sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar namaz kılıp, dua etti.
Bozyazı Müftüsü Yakup Avcı'nın da katıldığı programda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Program sonunda müftü Avcı, vatandaşlarla sohbet etti.
Son Dakika › Güncel › Bozyazı'da Yeni Yıl Sabah Namazı Buluşması Düzenlendi - Son Dakika
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