Bozyazı Devlet Hastanesi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bozyazı Devlet Hastanesi İnşaatı Devam Ediyor

10.07.2026 09:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Kıratlı, ek hizmet binasında incelemelerde bulunarak sağlık hizmetlerinin güçleneceğini belirtti.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, inşası devam eden Bozyazı Devlet Hastanesi ek hizmet binasında incelemeler yaptı.

Kıratlı, inşaat alanını gezerek devam eden çalışmalar hakkında yüklenici firma ve teknik ekipten bilgi aldı.

Burada yaptığı açıklamada Kıratlı, Bozyazı'nın sağlık altyapısını güçlendirecek olan ek hizmet binasının tamamlanmasıyla vatandaşların daha modern ve kapsamlı sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaşacağını söyledi.

Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirten Kıratlı, "Bozyazı'mızın sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak önemli yatırımlardan biri olan ek hizmet binasının en kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulması için süreci yakından takip ediyoruz. Sağlıkta güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda ilçemize değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

Programa AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor, Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali Öztaş ile ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Yerel Haberler, Ali Kıratlı, Politika, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozyazı Devlet Hastanesi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Almanya’da pitbull saldırısı: 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti Almanya'da pitbull saldırısı: 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu
MEB’den 10 maddelik talimat 81 ile gönderildi, geriye dönük de işlem yapılacak MEB'den 10 maddelik talimat! 81 ile gönderildi, geriye dönük de işlem yapılacak
Trump’ın Türkiye kararı İsrail’i ayağa kaldırdı Netanyahu hemen harekete geçti Trump'ın Türkiye kararı İsrail'i ayağa kaldırdı! Netanyahu hemen harekete geçti
Rojin Kabaiş soruşturmasında 413 kişiden DNA alındı Rojin Kabaiş soruşturmasında 413 kişiden DNA alındı

08:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bizi izlemeye devam edin“ demişti S-400’ler Körfez’e satıldı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizi izlemeye devam edin" demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası
07:50
Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe
Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe
07:48
Erzincan’da alarm veren tablo Nüfus düşüşü sürüyor
Erzincan'da alarm veren tablo! Nüfus düşüşü sürüyor
07:22
Yakalayın bu sapığı İstanbul metrosunda mide bulandıran görüntü
Yakalayın bu sapığı! İstanbul metrosunda mide bulandıran görüntü
07:21
Slovakya Cumhurbaşkanı, Erdoğan’ın hediyesini gazetecilere gösterdi
Slovakya Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın hediyesini gazetecilere gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 09:23:11. #7.13#
SON DAKİKA: Bozyazı Devlet Hastanesi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.