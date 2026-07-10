Bozyazı Devlet Hastanesi İnşaatı Devam Ediyor

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, inşası devam eden Bozyazı Devlet Hastanesi ek hizmet binasında incelemeler yaptı.

Kıratlı, inşaat alanını gezerek devam eden çalışmalar hakkında yüklenici firma ve teknik ekipten bilgi aldı.

Burada yaptığı açıklamada Kıratlı, Bozyazı'nın sağlık altyapısını güçlendirecek olan ek hizmet binasının tamamlanmasıyla vatandaşların daha modern ve kapsamlı sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaşacağını söyledi.

Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirten Kıratlı, "Bozyazı'mızın sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak önemli yatırımlardan biri olan ek hizmet binasının en kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulması için süreci yakından takip ediyoruz. Sağlıkta güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda ilçemize değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

Programa AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor, Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali Öztaş ile ilgili kurum yetkilileri katıldı.