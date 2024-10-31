Bozyazı Kaymakamı'ndan Kızılay Haftası Mesajı

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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Kızılay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, Türk Kızılayın 156 yıldır dünyada iyiliğin timsali olduğunu belirtti.

Türk Kızılayın üstlendiği görevi kurulduğu günden bu yana başarıyla yerine getirdiğini ifade eden Topsakaloğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizin yüz akı Kızılay, yardıma muhtaç kişilerin bütün insani ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan, çıkar gözetmeksizin her şartta tüm insanlığın yardımına koşan dünyanın en köklü ve güçlü yardım teşkilatlarından biridir. Afet halleri dışında AŞ ocaklarında her gün binlerce yoksul vatandaşımıza sıcak yemek sunmakta ve ülkemizin kan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayarak çok önemli hizmetler vermeyi de sürdürmektedir. Bu önemli görevleri sadece insanlık adına üstlenip hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktadır. Bu kutsal görevi yerine getiren Kızılayın değerli yönetici ve çalışanlarıyla hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür eder, tüm halkımızın Kızılay Haftası'nı kutlarım."