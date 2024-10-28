Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Topsakaloğlu, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz milletle kurduğu Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.
Şehitleri saygı, rahmet ve şükranla andığını kaydeden Topsakaloğlu, "Gençliğimizin, aklın ve bilimin üstünlüğünü benimseyen, milli ve manevi değerlerini her şeyin üstünde tutan, yarının dünyasına şekil verecek bireyler olarak yetişmeleri azmi içerisindeyiz." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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