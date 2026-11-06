Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi organ bağışı için stant açtı, seminer verdi - Son Dakika
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Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi organ bağışı için stant açtı, seminer verdi

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde Organ Bağışı Haftası kapsamında Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezince kamu kurumlarında stant açıldı ve seminerler verildi. Sağlık personelleri vatandaşlara organ bağışının önemi ve bağış süreci hakkında bilgi verdi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Organ Bağışı Haftası kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.

Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezince düzenlenen faaliyette, sağlık personelleri organ bağışına yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla kamu kurumlarında stant açtı, seminerler verdi.

Vatandaşlara organ bağışının önemi anlatılan etkinliklerde bağış süreci hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Kaynak: AA
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