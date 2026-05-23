Bratislava\'da Anadolu Festivali coşkusu

23.05.2026 20:41
Slovakya'nın başkenti Bratislava'da Türkleri bir araya getiren Anadolu Festivali'nin ikincisi düzenlendi. Büyükelçiler ve çok sayıda katılımcının yer aldığı etkinlikte Türk kültürü tanıtıldı, dayanışma vurgusu yapıldı.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da Türkleri bir araya getirmek amacıyla "Anadolu Festivali Slovakya" etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Bratislava Büyükelçiliği himayesinde başkentte düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan'ın Bratislava Büyükelçisi Vusal Abdullayev, Kazakistan'ın Bratislava Büyükelçisi Zhanna Saginova, Brezilya'nın Bratislava Büyükelçisi Gabriel Boff Moreira ve Slovakya'nın eski Ankara Büyükelçisi Anna Turenicova'nın yanı sıra çok sayıda Türk ve Slovak vatandaş katıldı.

Ülkede geçen yılın ardından bu sene ikincisi düzenlenen "Anadolu Festivali Slovakya" etkinliğinin açılışında konuşan Büyükelçi Özoral, etkinliğin dünyada pek örneğinin bulunmadığını söyledi.

Festivalin Türkleri bir araya getiren, sevgiyi, saygıyı ve Türk kültürüyle bağları güçlendiren bir etkinlik olduğunu vurgulayan Özoral, "Birbirimize sahip çıkalım, birbirimizi sevelim, bütün farklılıklarımızı kabul edip saygı gösterelim. Bir arada birbirimize sahip çıkalım, bir olalım güçlü olalım." dedi.

Özoral ayrıca, Kurtuluş Savaşı'nın "ateşinin yakıldığı" 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve hayatını kaybeden tüm şehitleri şükran ve minnetle andı.

Büyükelçi Özoral, festivale katılan yabancı katılımcılar için İngilizce olarak selamlama konuşması da yaptı.

Konuşmasının ardından Özoral, Anadolu Festivali Slovakya'ya katılan büyükelçiler ve etkinliğin yapılmasına katkı sunan sponsorlara plaket takdim etti.

Slovakya'nın eski Ankara Büyükelçisi Turenicova ise plaketini aldıktan sonra yaptığı konuşmada, bu kadar Türk'ü bir arada görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Turenicova, Slovakya'daki Türklere, uzun yıllar yine bir araya gelmeyi umduğunu ifade etti.

Büyükelçi Turenicova, Türkçe olarak "Güzel ülkenizde hayatımızı kolaylaştırdığınız için çok teşekkürler." diyerek sözlerini tamamladı.

Azerbaycan'ın Bratislava Büyükelçisi Abdullayev de konuşmasında, 2. kez düzenlenen Anadolu Festivali'ne tekrar iştirak etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Abdullayev, 2'ncisinin düzenlenmesiyle Anadolu Festivali'nin bir geleneğe dönüştüğünü ifade etti.

Brezilyalı Büyükelçi Moreira, etkinlikte bulunmaktan gurur duyduğunu belirterek, Brezilya'nın hem Türkiye hem de Slovakya ile çok iyi ilişkilerinin bulunduğunu kaydetti.

Türk mutfağından lezzetlerin ikram edildiği etkinlikte, çocuklara yönelik yüz boyama ve şişme oyun parkı aktiviteleri düzenlendi.

Etkinlikte ayrıca yerel bir müzik grubu konser verdi.

Türk kültürünü yaşatma vurgusu

Büyükelçi Özoral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Slovakya'da yaklaşık 2 bin Türk vatandaşı yaşadığını belirterek, Anadolu Festivali'nde vatandaşların bir araya gelip eğlenmelerini ve dayanışma içerisinde olmalarını amaçladıklarını aktardı.

Vatandaşları bir arada tutacak etkinliklere önem verdiklerine işaret eden Özoral, hem bayramları kutlamak hem de Türk kültürünü yaşatmak istediklerini vurguladı.

Özoral, etkinliğe bu sene Slovak vatandaşların da ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Umuyorum ki bu etkinlikleri, gelecekte 3. ve 4. kez düzenleyerek geleneksel hale getirip, Slovakya'nın da bir parçası haline getiririz." dedi.

"Türk yemeklerine alışığım her zaman evde de yapıyoruz"

Eşi Türk olan Slovak ev hanımı Silvia Koptur, Slovakya'da yaşayan Türklerin bu festivali düzenlemesinden memnuniyet duyduğunu söyleyerek, Anadolu Festivali'nin gelecek yıllarda da yapılmasını umduğunu ve çocukların etkinlik vesilesiyle yakınlaştığını ifade etti.

Koptur, "Çok güzel yemekler, zaten Türk yemeklerine alışığım her zaman evde de yapıyoruz." diye konuştu.

Müzisyen Hüseyin Gerçek ise 2014'te eğitim amacıyla geldiği Slovakya'da ülkenin ilk Türk müzik grubunu kurduklarını ifade etti.

Gerçek, 2'ncisi düzenlenen festival kapsamında sahne almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, etkinlik sayesinde Slovakya'da yaşayan Türklerin birbiriyle tanıştığını söyledi.

Geçen sene düzenlenen etkinliğe göre bu sene daha çok Slovak vatandaşın katılım gösterdiğine dikkati çeken Gerçek, burada yaşayan Türklerin ne kadar cana yakın ve misafirperver olduğunu Slovaklara gösterebildiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

