Brent petrol, 105 doların altına geriledi
Brent petrol, 105 doların altına geriledi

31.03.2026 20:20
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın şartlarının sağlanması halinde ateşkesi kabul edebileceklerini açıklamasının ardından brent petrol fiyatları çakıldı. Brent petrolün varili, yüzde 3 değer kaybederek 105 doların altına geriledi.

Brent petrol fiyatları, son dönemde savaşın tetiklediği yükselişin ardından piyasadaki oynaklığın azalmasıyla Salı günü uluslararası vadeli işlem piyasalarında yaklaşık %3 değer kaybederek varil başına 105 doların altına geriledi ve daha önceki kazanımlarını geri verdi.

Uluslararası gösterge olan Brent petrol, GMT 16:45 itibarıyla varil başına 103,42 dolardan işlem görürken, ABD göstergesi Batı Teksas Tipi (WTI) ham petrolü 101,45 dolar seviyesinde seyretti.

Pazartesi günü, İran'ın Basra Körfezi'ndeki Güney Pars doğal gaz sahasında bulunan birkaç rafineriye düzenlenen saldırılar ve İran'ın buna misilleme yapmasının ardından, bölgedeki arz kesintisi endişelerinin artmasıyla petrol fiyatları hızla yükselmişti.

Pazartesi günkü bu ani yükselişe rağmen fiyatlar daha sonra 105 dolar eşiğinin altına çekildi; ancak yatırımcıların Körfez'deki daha geniş çaplı bir çatışmanın küresel çapta enflasyonu ve resesyon risklerini körükleyebileceğine dair endişeleri nedeniyle piyasalar oldukça dalgalı kalmaya devam etti.

Yatırımcıların Orta Doğu çatışmasına bağlı jeopolitik riskleri ve enerji akışında yaşanabilecek olası aksaklıkları fiyatlandırmaya devam etmesi nedeniyle Brent, son seanslarda hâlâ güçlü kazanımlarını koruyor.

Kaynak: AA

