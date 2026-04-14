AB Kuralları Britanya'da Oylamasız Uygulanacak, İran'a Abluka, Macaristan'da İktidar Değişimi

Avrupa Birliği'nin tek pazar kuralları, İşçi Partisi tarafından hazırlanan planlar kapsamında Parlamento'da tam oylama yapılmadan Britanya'da uygulanacak. Bu, Başbakan'ın AB ile ilişkileri 'sıfırlama' girişiminin son adımı olarak, Brexit sonrası ticaret kurallarını tek pazar kurallarına yaklaştırmayı hedefliyor. Hükümet, AB ile yapılacak ticaret anlaşmaları sonrası yeni kural değişikliklerinin milletvekilleri tarafından otomatik onaylanmasını sağlayacak bir yasa çıkaracak.

ABD ile İran arasında gece boyunca süren görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmaması üzerine, Başkan Donald Trump pazar günü İran'a deniz ablukası uygulanacağını açıkladı. Bu hamle, beş gün önce sağlanan kırılgan iki haftalık ateşkesi riske atabilir. Trump ayrıca, İran'ın müzakerelere geri dönüp dönmemesini umursamadığını belirtti.

Macaristan'ın 16 yıllık Başbakanı Viktor Orban, pazar günü yapılan parlamento seçimlerinde yenilgiyi kabul ederek iktidarını sonlandırdı. Merkez sağ muhalefet Tisza partisinin lideri Peter Magyar'ı tebrik eden Orban, seçim sonucunu 'acı verici' ancak 'açık' olarak nitelendirdi. Magyar'ın parlamentoda üçte iki çoğunluğu güvence altına aldığı bildirildi.

İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı Al Carnes, Kıbrıs'taki iki İngiliz üssünün hukuki statüsünün 'tartışmaya açık olmadığını' açıkladı. Bu açıklama, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin üslerin geleceği konusunda görüşme talebinden sonra geldi.