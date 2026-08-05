Brezilya-ABD Vize Krizi - Son Dakika
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Brezilya-ABD Vize Krizi

Brezilya-ABD Vize Krizi
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Brezilya, ABD'nin büyükelçisinin vize statüsünü değiştirmesini kınadı ve sebeplerini sorguladı.

RİO DE JANEİRO, 5 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Brezilya'nın ABD Büyükelçisi Maria Luiza Ribeiro Viotti'nin vize statüsünü değiştirme kararını güçlü şekilde kınayarak, ABD'nin öne sürdüğü gerekçelerin "gerçeği yansıtmadığını" belirtti.

ABD hükümeti, Brezilya'nın geçen ay ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan iki yetkiliye vize vermemesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Brezilya Büyükelçisi adayının onay sürecini geciktirmesine misilleme olarak Brezilya'nın ABD Büyükelçisi'nin vizesini iptal etmişti.

Brezilya hükümeti salı günü yaptığı açıklamada, ABD'li iki yetkiliye vize verilmemesi kararını savunarak, bu kişilerin Brezilya'yı ziyaret amacının ülkenin seçim sisteminin güvenilirliğini sorgulamak olduğunu ve bunun iç siyasi işlere müdahale etmeye yönelik kabul edilemez bir girişim niteliği taşıdığını belirtti.

ABD'nin yeni Brezilya Büyükelçisi'nin onay sürecine yönelik eleştirilere de değinen hükümet, ABD'nin resmi onay talebinde bulunmadan önce adayını kamuoyuna duyurduğunu kaydederek, bunun Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 4. Maddesi'nin ihlali anlamına geldiğini ifade etti.

"Viyana Sözleşmesi'nde onayla ilgili zaman sınırlamasına ilişkin herhangi bir kural yer almamaktadır" denilen açıklamada, ABD'nin söz konusu talebinin halen değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, siyasi zulüm iddiaları gerekçe gösterilerek ABD vizeleri iptal edilen Yüksek Mahkeme yargıçları ve üst düzey hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere Brezilyalı yetkililere yönelik tek taraflı ABD yaptırımlarının yürürlükte olmaya devam ettiği ve bunun iki ülke arasındaki gerginliğin sürdüğünü gösterdiği ifade edildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Brezilya-ABD Vize Krizi - Son Dakika

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