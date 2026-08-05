Batman’da kanlı husumet büyüyor: Uzun namlulu silahla site baskını kamerada - Son Dakika
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Batman’da kanlı husumet büyüyor: Uzun namlulu silahla site baskını kamerada

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Batman’da mezarlıkta 3 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırının ardından bölgede gerilim dinmek bilmiyor. İddiaya göre hayatını kaybedenlerin yakınları, husumetli oldukları kişilerin yaşadığı siteye bu kez uzun namlulu silahlarla geldi. Saldırganlardan birinin elinde silahla siteye doğru ilerlediği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, görüntüler Batman’da tırmanan husumetin boyutunu da gözler önüne serdi.

Batman’da 26 Temmuz’da mezarlıkta yaşanan ve aynı aileden Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ile yeğeni Ebubekir Direk’in hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından gerilim yeniden tırmandı.

Batman’da kanlı husumet büyüyor: Uzun namlulu silahla site baskını kamerada

 İddiaya göre olayda hayatını kaybedenlerin yakınları, husumetli oldukları karşı tarafın bulunduğu siteye geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin gece saatlerinde site çevresine geldiği ve elinde uzun namlulu silah olduğu öne sürülen cisimle ilerlediği görülüyor. Görüntülerde şahsın site girişine doğru yöneldiği anlar yer alırken, olayın ardından bölgede yeni bir saldırı endişesi oluştuğu belirtildi.

Batman’da kanlı husumet büyüyor: Uzun namlulu silahla site baskını kamerada

MEZARLIKTAKİ SALDIRIDA 3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Batman’ın Güneykent Mahallesi’ndeki Asri Mezarlık’ta 26 Temmuz akşamı meydana gelen olayda, mezarlık ziyareti yapan gruba silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Ebubekir Direk yaşamını yitirmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıklanmıştı.

Hayatını kaybeden Mehmet Direk’in AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi olduğu da açıklanmıştı. AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Direk ailesi için taziye mesajı yayımlamıştı.

GERİLİM SİTEYE TAŞINDI

Mezarlık saldırısının ardından iki taraf arasındaki husumetin devam ettiği iddia edilirken, bu kez hedefin karşı tarafın yaşadığı site olduğu öne sürüldü.

Paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, gece saatlerinde site çevresine gelen bir kişi dikkat çekiyor. Görüntülerde şahsın elinde uzun namlulu  bir silahla ilerlediği ve site girişine yöneldiği görülüyor.

KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde şahsın siteye doğru ilerlemesi, çevredeki araçların yanından geçmesi ve giriş bölümüne yönelmesi görülüyor. Görüntülerin sonunda ise şahıs kameranın bulunduğu noktaya yaklaşarak kadrajdan çıkıyor.

Batman’da geçtiğimiz günlerde yaşanan kanlı mezarlık saldırısının ardından ortaya çıkan bu görüntüler, iki grup arasındaki husumetin yeni bir silahlı çatışmaya dönüşebileceği endişesini gündeme getirdi.

Batman’da kanlı husumet büyüyor: Uzun namlulu silahla site baskını kamerada

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Batman, Son Dakika

Son Dakika Batman Batman’da kanlı husumet büyüyor: Uzun namlulu silahla site baskını kamerada - Son Dakika

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