Ünlüler soruşturmasında yeni skandal: Koray Beşli’nin dijital materyallerinden 18 yaş altı kız çocuklarıyla ilgili içerikler çıktı - Son Dakika
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Ünlüler soruşturmasında yeni skandal: Koray Beşli’nin dijital materyallerinden 18 yaş altı kız çocuklarıyla ilgili içerikler çıktı

Ünlüler soruşturmasında yeni skandal: Koray Beşli’nin dijital materyallerinden 18 yaş altı kız çocuklarıyla ilgili içerikler çıktı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Uyuşturucu testi pozitif çıkan şüphelilerden Koray Beşli, inceleme altına alınan dijital materyallerinde 18 yaşından küçük kız çocuklarına ilişkin yazışma ve görseller bulunması üzerine yeniden gözaltına alındı. Başsavcılığın soruşturmayı genişlettiği öğrenilirken, dijital içeriklere ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtilen Koray Beşli, dijital materyallerinin incelenmesiyle elde edilen yeni bulguların ardından yeniden gözaltına alındı.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK KIZ ÇOCUKLARINA İLİŞKİN YAZIŞMALAR VE GÖRSELLER BULUNDU

Soruşturma kapsamında Beşli'ye ait dijital materyaller üzerinde yapılan kriminal incelemelerde yeni verilere ulaşıldığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre, mesajlaşma kayıtları ve dijital içeriklerde 18 yaşından küçük kız çocuklarına ilişkin yazışmalar ve görseller bulunduğu iddia edildi. Söz konusu içeriklerin kapsamı ve hukuki niteliğine ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen yeni bulguların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Koray Beşli hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Beşli'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Savcılığın, dijital materyallerdeki yazışmalarda adı geçen kişi ve bağlantıları da incelemeye aldığı öğrenildi. Adli bilişim uzmanlarının dijital içerikler üzerindeki ayrıntılı analizlerinin devam ettiği, incelemeler sonucunda yeni şüphelilere ulaşılabileceği değerlendiriliyor.

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü, dosyada yer alan iddiaların henüz soruşturma kapsamında değerlendirildiği ve şüpheliler hakkında kesinleşmiş bir yargı kararının bulunmadığı belirtildi.

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