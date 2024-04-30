Brezilya'da Dang Humması Vaka Sayısı Rekor Seviyeye Ulaştı

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SAO PAULO, 30 Nisan (Xinhua) -- Brezilya'da 2024 yılında dang humması vaka sayısı 4 milyonu aşarken, sivrisinek kaynaklı hastalık için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sayıya ulaşıldı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın Pazartesi günü yayımladığı güncel istatistiklere göre, Latin Amerika'nın en kalabalık ülkesinde yılın ilk 16 haftasında 4.127.571 vaka tespit edilerek, Aedes aegypti sivrisineği tarafından taşınan bu hastalık için benzeri görülmemiş bir büyüme oranı kaydedildi.

Hem olası hem de teyit edilmiş vakaları içeren bu veri, kayıtların tutulmaya başlandığı 2000 yılından bu yana kaydedilen en yüksek sayı oldu.

Geçen yılın aynı döneminde Brezilya'da 902.174 vaka görülürken, 2023 yılında olası ve teyit edilmiş toplam vaka sayısı 1,658 milyondu.

Bakanlığa göre Ocak ayından bu yana dang humması nedeniyle 1.937 ölüm gerçekleşirken, 2.345 ölüm vakası ise dang humması şüphesiyle inceleniyor.

Sao Paulo Belediyesi'ne göre, yaklaşık 13 milyonluk nüfusuyla Güney Amerika'nın en büyük kenti olan Sao Paulo'da dang salgını her mahalleye yayılmış durumda.

Bakanlığa göre bu yılki vaka artışı, iklim değişikliği ve dang virüsünün birden fazla serotipinin dolaşımda olması gibi faktörlerle bağlantılı.