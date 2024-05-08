Brezilya\'da fırtına ve sellerin yol açtığı felakette ölü sayısı 90\'a yükseldi

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SCHARLAU, 8 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletini kasıp kavuran fırtına ve yağışların tetiklediği seller nedeniyle son 24 saat içinde 5 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 90'a yükseldi.

Eyaletin sivil savunma kurumunun Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Uruguay ve Arjantin sınırında yer eyalette son 8 gün içinde rekor yağışlar, seller ve çamur kaymaları nedeniyle 132 kişi kayboldu, 361 kişi yaralandı ve 200.000'den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.