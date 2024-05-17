Brezilya'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 151'e Yükseldi - Son Dakika
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Brezilya'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 151'e Yükseldi

Brezilya\'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 151\'e Yükseldi

Brezilya'nın güneyinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu oluşan sellerde ölenlerin sayısı 151'e yükseldi. Rio Grande do Sul eyaletinde başlayan felaket, 29 Nisan'dan bu yana yaklaşık 600.000 kişinin evsiz kalmasına neden oldu. Başkent Porto Alegre dahil olmak üzere 458 kent sel felaketine maruz kaldı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, bölgeyi ziyaret ederek mağdur ailelere yardım sözü verdi.

17.05.2024 16:39
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SAO PAULO, 17 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya Sivil Savunma Ajansı, ülkenin güneyinde meydana gelen ve kayıtlara etkisi altına aldığı bölgede bugüne kadarki en kötü iklim felaketi olarak yansıyan sellerde ölenlerin sayısının 151'e yükseldiğini, 104 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Ajansın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, şiddetli yağışların ülkenin en güneyinde bulunan Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olmaya başladığı 29 Nisan'dan bu yana, seller ve toprak kaymaları nedeniyle yaklaşık 600.000 kişi evsiz kaldı.

Guaiba nehrinin taşması sonucu başkent Porto Alegre'nin de aralarında bulunduğu eyaletteki 497 kentin 458'i sel felaketine maruz kaldı. Son 24 saat içinde ölenlerin sayısı ise 149'dan 151'e yükseldi.

Arjantin ve Uruguay'a sınırı olan, Brezilya'nın tarımsal ticaret merkezi ve Latin Amerika'nın en büyük pirinç üreticisi olan eyalette Sivil Savunma Ajansı'nın son raporuna göre, 2,28 milyondan fazla kişi felaketten doğrudan etkilendi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva Çarşamba günü bölgeyi tekrar ziyaret ederek yerlerinden olup sığınaklara yerleşen ailelerle konuştu ve onlara yeni evler satın alabilmeleri için daha fazla yardım sözü verdi.

Hükümet, Şubat 2025'e kadar yardım ve kurtarma çalışmalarını koordine etmek üzere Porto Alegre'de bakanlık düzeyinde olağanüstü bir sekreterlik kurdu.

Kaynak: Xinhua

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