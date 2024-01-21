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Brezilya'da şiddetli fırtınalar sonucu üç kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Brezilya'da şiddetli fırtınalar sonucu üç kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın güneydoğusundaki Sao Paulo eyaletinde son 24 saat içinde meydana gelen şiddetli fırtınalar nedeniyle en az üç kişi hayatını kaybetti. Limeira kentinde sele kapılan iki kadın da ölenler arasında yer alıyor. Şiddetli fırtınalar, Kasım ayından bu yana Brezilya'nın güney ve güneydoğusunda maddi hasara ve can kaybına neden olmaktadır. Sorocaba'da ise iki kamu hastanesinin sular altında kalması üzerine olağanüstü hal ilan edildi.

Brezilya\'da şiddetli fırtınalar sonucu üç kişi hayatını kaybetti
21.01.2024 - 09:21,
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SAO PAULO, 21 Ocak (Xinhua) -- Brezilya Sivil Savunma Teşkilatı'ndan Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneydoğusundaki Sao Paulo eyaletinde şiddetli fırtınalar nedeniyle son 24 saat içinde en az üç kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'nın resmi haber ajansı Agencia Brasil'de yer alan habere göre, ölenler arasında Limeira kentinde sele kapılan iki kadın da bulunuyor.

Kasım ayından bu yana Brezilya'nın güney ve güneydoğusunu vurmaya devam eden şiddetli fırtınalar maddi hasarı ve can kaybını beraberinde getirdi.

Öte yandan eyalet başkentine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Sorocaba'da, iki kamu hastanesinin sular altında kalmasının ardından Cumartesi günü olağanüstü hal ilan edildi.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Brezilya'da şiddetli fırtınalar sonucu üç kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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