Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti ve Espiritu Santo eyaletleri şiddetli yağışlara teslim oldu. Yağışların toprak kaymasına neden olması sonucunda 12 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililerden yapılan açıklamada, son 24 saatte şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda toprak kayması ihbarı alındığı ve bazı bölgelerde tahliye çalışmalarının başlatıldığı bildirildi. Toprak kaymalarında can kayıplarının yanında bazı kişilerin kaybolduğu da haberlere yansıdı.
Rio de Janeiro kentinde şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle "acil durum" ilan edildi. Petropolis kentinde ise bazı evlerin yıkıldığı ve 500 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.
Sivil savunma ve itfaiye ekipleri, etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışması başlattı. Meteoroloji servisinden yapılan açıklamada yoğun yağışlar ve fırtınanın bir süre daha devam edeceği aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › Brezilya'da şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu: 12 ölü - Son Dakika
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 47 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için çalışmalara başladı. Ekipler, birçok köy yolunu ulaşıma açarken, tipi nedeniyle bazı bölgelerde çalışmalar aksıyor.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralı çocuklardan birinin durumu ağır. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Kars'ta etkili olan tipi ve kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralı çocuklardan birinin durumu ağır.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Mersin merkezli 6 ilde gerçekleştirilen 'Kalkan-16' operasyonlarında 173 düzensiz göçmen ve 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda çok miktarda Türk lirası ve dijital materyale el konuldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde gerçekleştirilen Kalkan-16 operasyonlarında, 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 173 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonların ülkenin her bölgesinde kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen 'Kalkan-16' operasyonlarında 173 düzensiz göçmen ve 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda çok miktarda Türk lirası ve dijital materyale el konuldu.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan 3 şüphelinin üst aramasında 75.15 gram uyuşturucu madde ile bir miktar çalıntı kablo ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Rusya'da 150 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kanlı saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutan Rusya ise başkent Kiev ve ülkenin batısında yer alan turistik Lviv şehrine hava saldırısı düzenledi. Lviv'e komşu Polonya'da savaş uçakları olası ihlalleri önlemek için alarm durumuna geçti.
Microsoft'un Xbox, el konsolu pazarına girmek için çalışmalar yaptığı ortaya çıktı. Şirketin bir el konsolu üzerinde çalıştığı ve prototiplerin bulunduğu iddia ediliyor. Xbox el konsolu modelinin ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor.
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