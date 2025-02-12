Brezilya'da Telefon Patladı: Kadın Yaralandı - Son Dakika
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Brezilya'da Telefon Patladı: Kadın Yaralandı

Goias'ta bir kadının telefonu patladı, hastaneye kaldırıldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

12.02.2025 07:16
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Brezilya'nın Goias kentindeki bir süpermarkette bir kadının, arka cebindeki telefonunun patlaması sonucu yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Brezilya basınında yer alan habere göre, 8 Ocak'ta meydana gelen olay güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntülerde, kadının eşiyle birlikte süpermarkette yürüdükleri sırada arka cebindeki telefonun aniden patlayarak alev aldığı görüldü.

Bir tıp merkezine kaldırılan kadının birinci ve ikinci derece yanıklar nedeniyle tedavi altına alındığı bildirildi.

Yaralı kadının eşi, basına yaptığı açıklamada telefonu bir yıl önce satın aldıklarını ve olayı adli makamlara taşıyacaklarını belirtti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, telefonun patladıktan sonra büyük bir aleve dönüştüğü, kadının panikle koştuğu ve eşinin yangını söndürmek için mücadele ettiği anlar yer alıyor.

Kaynak: AA

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