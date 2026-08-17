Brezilya'da Turist Otobüsü Devrildi: 10 Ölü
Rio de Janeiro'da turist taşıyan otobüs devrildi, 10 kişi hayatını kaybetti, 37 yaralı var.
Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinin dağlık bölgesinde turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki habere göre, Belo Horizonte kentinden yola çıkan ve Copacabana semtine giden turistleri taşıyan otobüs, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesinde devrildi.
Kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır olmak üzere 37 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Brezilya'da Turist Otobüsü Devrildi: 10 Ölü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?