Brezilya'da düşen uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Brezilya'da düşen uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın Bahia eyaletinde ormanlık bir bölgeye düşen küçük bir uçakta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz netlik kazanmamış olsa da, kalkış sırasında uçakta bir sorun yaşandığından şüpheleniliyor.

03.03.2024 09:43  Güncelleme: 09:45
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SAO PAULO, 3 Mart (Xinhua) -- Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde Cumartesi günü ormanlık bir bölgeye düşen küçük bir uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza, Bahia'nın iç kesimlerindeki Barreiras kentinde meydana geldi.

Kazanın nedeni henüz netlik kazanmamış olsa da, kalkış sırasında uçakta bir sorun yaşandığından şüpheleniliyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Brezilya'da düşen uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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