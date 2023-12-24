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RİO DE JANEİRO, 23 Aralık (Xinhua) -- Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde bir uçağın yerleşim bölgesine düşmesi sonucu aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti.
Cumartesi günü yerel medyada yayınlanan habere göre, itfaiye ekipleri, kazada hayatını kaybedenlerin tümünün "küçük boyutlu" uçakta seyahat edip etmediğini belirleyemediklerini söyledi.
Düşen tek motorlu RV-10 tipi uçağında, 1 pilot ile 3 yolcu taşınabiliyor.
Son Dakika › Güncel › Brezilya'da Uçak Kazası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika