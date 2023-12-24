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Brezilya'da Uçak Kazası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Brezilya'da Uçak Kazası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde bir uçağın yerleşim bölgesine düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada bir çocuk da bulunuyor.

Brezilya\'da Uçak Kazası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
24.12.2023 - 10:26,
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RİO DE JANEİRO, 23 Aralık (Xinhua) -- Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde bir uçağın yerleşim bölgesine düşmesi sonucu aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti.

Cumartesi günü yerel medyada yayınlanan habere göre, itfaiye ekipleri, kazada hayatını kaybedenlerin tümünün "küçük boyutlu" uçakta seyahat edip etmediğini belirleyemediklerini söyledi.

Düşen tek motorlu RV-10 tipi uçağında, 1 pilot ile 3 yolcu taşınabiliyor.

Kaynak: Xinhua
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