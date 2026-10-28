Brezilya\'da yargıç Dino, algoritma manipülasyonu iddiasında polise talimat verdi

BRASILIA, 28 Ekim (Xinhua) -- Brezilya Yüksek Federal Mahkemesi, federal polis yetkililerine seçim sürecine olası bir dış müdahale bulunup bulunmadığının araştırılması talimatını verdi.

Yargıç Flavio Dino'nun salı günü açıkladığı kararda, dijital platform algoritmalarının Liberal Parti adayı Flavio Bolsonaro'nun lehine, İşçi Partisi adayı Luiz Inacio Lula da Silva'nın ise aleyhine olacak şekilde manipüle edildiğine dair belirtiler bulunduğu ifade edildi. Lula da Silva, pazar günü düzenlenen ikinci tur seçimde yeniden devlet başkanı seçilmişti.

Dino, "seçim sürecine yönelik dış müdahale belirtilerinin yoğunlaştığına" işaret eden kanıtlar bulunduğunu vurguladı.

WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta ile Elon Musk'a ait sosyal medya platformu X, algoritmalarının kasıtlı olarak manipüle edildiği yönündeki haberlerin ardından söz konusu iddiaların odağına yerleşti.

Dino ayrıca Bolsonaro'nun seçim kampanyasının yurtdışından fonlanmış olabileceğini de belirtti. Brezilya seçim yasaları, seçim kampanyalarının yabancı kaynaklardan finanse edilmesini yasaklıyor.