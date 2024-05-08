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"O gün bana saldırmaya kalkanlar bizim belediyelerimizde çalışıyor"

- Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı 90'a yükseldi

RİO GRANDE - Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletindeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükseldi. 131 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Rio Grande do Sul Sivil Savunmasından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a yükseldiği, 131 kişinin kayıp durumda olduğu, 155 bin kişinin ise evsiz kaldığı bildirildi. Eyaletin başkenti Porto Alegre de dahil olmak üzere 388 farklı noktada etkili olan sel felaketinden 1.4 milyondan fazla kişinin etkilendiği aktarıldı. Elektrik şirketlerinin güvenlik nedeniyle elektriği kesmesiyle eyaletin başkenti Porto Alegre'de ve çevre kasabalarda 500 bin civarında kişi elektriksiz kaldı. Ulusal şebeke operatörü ONS, şiddetli yağışlar nedeniyle 5 hidroelektrik santrali ve iletim hattının kapatıldığını aktardı. Ayrıca eyalet genelinde kurtarma çalışmaları devam ederken, onlarca kişinin tekne veya helikopterle evlerinden tahliye edilmeyi beklediği öğrenildi. Selden 790 okulun etkilendiği, 388 okulun hasar gördüğü, 52 okulun da tahliye edilenlere ev sahipliği yapması nedeniyle eyalet çapında derslere ara verildi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sular çekilene kadar hasarın boyutunun bilinmeyeceğini ifade etti. Devlet Başkanı Lula, şimdiye kadarki en kötü iklim felaketi olarak kabul edilen mevcut sel nedeniyle eyalete federal yardım sözü verdi.

Yıkım büyük

Geçtiğimiz hafta başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle nehirler taşarken, çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı, bazı yollar ve köprüler yıkılırken, bazıların da ise büyük hasar meydana geldi. Kritik öneme sahip altyapının yanı sıra tarım arazileri de sulara gömüldü, çok sayıda çiftlik hayvanı telef oldu.