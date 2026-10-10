Brezilya'dan gelen COP31 Bike Ride ekibi İstanbul'da 10 maddelik talebini açıkladı - Son Dakika
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Brezilya'dan gelen COP31 Bike Ride ekibi İstanbul'da 10 maddelik talebini açıkladı

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Brezilya\'dan gelen COP31 Bike Ride ekibi İstanbul\'da 10 maddelik talebini açıkladı
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Brezilya'dan 28 Mayıs'ta yola çıkan COP31 Bike Ride ekibi İstanbul'a ulaştı. Ekip, COP31'in 9 Kasım'da başlayacağı Antalya'ya ulaşmayı hedeflerken 10 maddelik taleplerini açıkladı; talepler arasında 2030'a kadar bisiklet yolu ağları ve kadınlara ve çocuklara eğitimler var.

Ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılmasında bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasına dikkati çekmek amacıyla Brezilya'dan yola çıkan "The COP31 Bike Ride" ekibi, İstanbul'a ulaştı.

Uluslararası bir vatandaş girişimi olan COP31 Bike Ride kapsamında COP30'a ev sahipliği yapan Brezilya'nın Belem kentinden 28 Mayıs'ta başlayan yolculuk, farklı ülkelerden geçen 10 bisiklet rotasıyla Antalya'da tamamlanacak.

Katılımcılar, güzergah boyunca sembolik tur bayrağını taşıyarak bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılmasına yönelik önerileri duyuruyor.

Avrupa, Güney Amerika ve Orta Asya'dan katılımcıların yer aldığı organizasyonda katılımcılar, bazı güzergahlarda açık denizleri yelkenlilerle aşarken, şehir merkezlerinden kırsal bölgelere uzanan rotalarda bisiklet sürüşleri gerçekleştirdi.

Türkiye etabına 7 Ekim'de başlayan bisikletliler, Eskişehir, Ankara ve Konya üzerinden ilerleyerek 9 Kasım'da başlayacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) düzenleneceği Antalya'ya ulaşmayı hedefliyor.

"The COP31 Bike Ride" ekibi, Kadıköy Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde İstanbullu bisikletlilerle bir araya geldi.

Ekip adına basın açıklamasını okuyan COP31 Bike Ride gönüllüsü ve Türkiye Koordinatörü Linda Nihan Lafçı, bisikletli ulaşımın ülkelerin iklim planlarına dahil edilmesi çağrısı yaptı.

Bisikletli ulaşım için 10 maddelik talep

COP31'e sunulmak üzere hazırlanan 10 maddelik talep listesinde, 2030'a kadar şehir içi ve şehirler arası yolculukları kapsayan bisiklet yolu ağlarının oluşturulması ve toplu taşımayla entegrasyonun sağlanması öne çıkıyor.

Talepler arasında araç trafiğinin ve hız sınırlarının düşürülmesi, okulların, toplu taşıma merkezlerinin, iş yerlerinin ve yeşil alanların çevresinde bisiklet ve yaya alanlarının artırılması ile bisiklet park alanlarının yaygınlaştırılması yer alıyor.

Bisiklet kullanımını teşvik etmek için düzenli etkinlikler ve eğitim programları yapılmasını isteyen ekip, özellikle 12 yaş altındaki çocuklar ve kadınlara yönelik eğitimlerin artırılmasını, bisikletin ekonomik faydalarının tanıtılmasını ve bisiklet sektörüne vergi teşvikleri sağlanmasını talep ediyor.

Listede ayrıca kargo bisikletleriyle teslimat sistemlerinin geliştirilmesi, bisikletli ulaşımın yaygınlaşmasını destekleyecek özel planlar hazırlanması ve bisiklet yolu uzunluğu, kaza sayıları ile ulaşım tercihlerine ilişkin verilerin düzenli ölçülerek kamuoyuyla paylaşılması öneriliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Brezilya'dan gelen COP31 Bike Ride ekibi İstanbul'da 10 maddelik talebini açıkladı - Son Dakika
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