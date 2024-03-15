Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Venezuela'da 28 Temmuz'da düzenleneceği açıklanan devlet başkanlığı seçimlerinin "adil" yapılmasını desteklediklerini belirtti.
Basın mensuplarına açıklamada bulunan Vieira, Venezuela'daki seçimlerin toplumsal barışa katkı sağlayacağını dile getirerek, "İktidar partisi ile muhalefet arasında anlaşmaların olabileceğini umuyoruz ve çeşitli diyalog girişimlerine yoğun şekilde katılıyoruz." ifadesini kullandı.
Venezuela'da muhalefet liderlerinden Maria Corina Machado'nun politikadan 15 yıl menedilmesine ilişkin soruya Vieira, bunun Venezuela'nın iç sorunu olduğunu ve bu konuda yorum yapmayacaklarını söyledi.
Vieira, Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında sağlanan Barbados anlaşmasını hatırlatarak, "Yazılı olarak bazı önemli anlaşmalar yapıldı ve önemli olan sürekli iletişim halinde kalmaktır. Müzakerelerin çoğu kamuya açık yapıldı. Seçimlerin adil, şeffaf, açık ve net yapılmasını arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Seçimler
Venezuela'da devlet başkanlığı seçimlerinde iktidar partisinin adayının mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro olduğu bildirilmişti.
Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, 6 Mart'ta yaptığı basın toplantısında, devlet başkanı seçimlerinin 28 Temmuz'da düzenlenmesi için oy birliğiyle karar aldıklarını açıklamıştı.
Adaylık başvurularının 21-25 Mart tarihlerinde yapılabileceğini belirten Amoroso, 4-25 Temmuz tarihlerinde de seçim kampanyasının düzenleneceğini söylemişti.
Son Dakika › Güncel › Brezilya Dışişleri Bakanı, Venezuela'daki Seçimlerin Adil Olmasını Destekliyor - Son Dakika
Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik kuyrukta bekleyen domates yüklü Ukrayna plakalı tır, yol kenarında beklerken çıkan yangın sonucu hurda yığınına döndü. Yangını gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan 481 şüpheli yakalandı. Denetimlerde ayrıca 36 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 146 fişek, 2 kilo 956 gram uyuşturucu madde, 277 uyuşturucu hap ve 97 bin 285 lira ele geçirildi. Ayrıca, 2 iş yerine ve 9 yabancı uyruklu kişiye işlem uygulandı ve sürücülere 1 milyon 601 bin 798 lira trafik cezası kesildi.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleriyle bir araya geldiği iftar programında, Ramazan ayında birlik ve beraberliğin pekiştiği hayır ve yardımlaşmanın arttığına dikkat çekerek, vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi talimatını verdi. Ayrıca, görev değişikliği nedeniyle Bayburt'tan ayrılacak olan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ali İhsan Nuhoğlu ve Ticaret İl Müdürü Erkan Zengin'e başarılı çalışmaları için teşekkür etti.
İzmir'in Buca ilçesinde, silahlı saldırı sonucu öldürülen 17 yaşındaki Yusuf Demir'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden baba ve oğul tutuklandı. Baba, emniyetteki ifadesinde Demir'i tanımadığını ve yaşını öğrenince üzüldüğünü söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?