Brezilya Dışişleri Bakanı, Venezuela'daki Seçimlerin Adil Olmasını Destekliyor - Son Dakika
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Brezilya Dışişleri Bakanı, Venezuela'daki Seçimlerin Adil Olmasını Destekliyor

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Venezuela'da düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinin adil yapılmasını desteklediklerini belirtti. Vieira, seçimlerin toplumsal barışa katkı sağlayacağını ve iktidar partisi ile muhalefet arasında anlaşmaların olabileceğini umduklarını ifade etti. Ayrıca, Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında yapılan anlaşmaların önemli olduğunu ve seçimlerin adil, şeffaf, açık ve net yapılmasını arzu ettiklerini vurguladı.

15.03.2024 04:33  Güncelleme: 04:33
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Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Venezuela'da 28 Temmuz'da düzenleneceği açıklanan devlet başkanlığı seçimlerinin "adil" yapılmasını desteklediklerini belirtti.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Vieira, Venezuela'daki seçimlerin toplumsal barışa katkı sağlayacağını dile getirerek, "İktidar partisi ile muhalefet arasında anlaşmaların olabileceğini umuyoruz ve çeşitli diyalog girişimlerine yoğun şekilde katılıyoruz." ifadesini kullandı.

Venezuela'da muhalefet liderlerinden Maria Corina Machado'nun politikadan 15 yıl menedilmesine ilişkin soruya Vieira, bunun Venezuela'nın iç sorunu olduğunu ve bu konuda yorum yapmayacaklarını söyledi.

Vieira, Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında sağlanan Barbados anlaşmasını hatırlatarak, "Yazılı olarak bazı önemli anlaşmalar yapıldı ve önemli olan sürekli iletişim halinde kalmaktır. Müzakerelerin çoğu kamuya açık yapıldı. Seçimlerin adil, şeffaf, açık ve net yapılmasını arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimler

Venezuela'da devlet başkanlığı seçimlerinde iktidar partisinin adayının mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro olduğu bildirilmişti.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, 6 Mart'ta yaptığı basın toplantısında, devlet başkanı seçimlerinin 28 Temmuz'da düzenlenmesi için oy birliğiyle karar aldıklarını açıklamıştı.

Adaylık başvurularının 21-25 Mart tarihlerinde yapılabileceğini belirten Amoroso, 4-25 Temmuz tarihlerinde de seçim kampanyasının düzenleneceğini söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brezilya Dışişleri Bakanı, Venezuela'daki Seçimlerin Adil Olmasını Destekliyor - Son Dakika

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