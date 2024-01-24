 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Brezilya ve Ekvador, şiddet olayları ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda işbirliği yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Brezilya ve Ekvador, şiddet olayları ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda işbirliği yapacak

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Ekvadorlu mevkidaşı Daniel Noboa ile yaptığı telefon görüşmesinde, artan şiddet olayları, organize suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konularını ele aldı. Lula da Silva, Ekvador'a yardım etmeye istekli olduklarını ve istihbarat ve güvenlik işbirliği yapabileceklerini ifade etti. Her iki lider, Güney Amerika ülkelerinin organize suçlarla mücadelede birlik olması gerektiği ve bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesinin önemli olduğu konusunda mutabık kaldılar.

Brezilya ve Ekvador, şiddet olayları ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda işbirliği yapacak
24.01.2024 - 14:28,  Güncelleme: 14:29
Abone Ol

BRASİLİA, 24 Ocak (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva Salı günü Ekvadorlu mevkidaşı Daniel Noboa ile bir telefon görüşmesi yaparak artan şiddet olayları, organize suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konularını ele aldı.

Brezilya hükümetinden yapılan açıklamada, "Lula da Silva, Noboa ile dayanışma içinde olduğunu ifade ederek, istihbarat ve güvenlik işbirliği de dahil olmak üzere Brezilya'nın Ekvador'a yardım etmeye istekli olduğunu iletti" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Lula da Silva, organize suçlarla mücadelenin Brezilya için de farklı yönetim düzeylerinde zorluklar çıkardığını ve ülkenin kara ve deniz sınırlarındaki girintili çıkıntılı yapı nedeniyle durumun daha da zorlaştığını vurguladı" denildi.

Lula da Silva, Brezilya'nın halihazırda polis gücüyle ilgili konularda işbirliği ve bilgi paylaşımını artırmak amacıyla 30 ülkeyi bir araya getiren bölgesel örgüt Amerika Polis Topluluğu (Ameripol) Genel Sekreterliği'ne başkanlık ettiğini hatırlattı.

Açıklamada her iki liderin de "Güney Amerika ülkelerinin herkesi etkileyen organize suçlarla mücadelede birlik olması gerektiği ve bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesinin sorunu çözmek için temel koşul olduğu konusunda mutabık kaldıkları" belirtildi.

Açıklamada, "Liderler ayrıca uyuşturucu kaçakçılığıyla etkin mücadele için uyuşturucu kullanımının yaygın olduğu ülkelerle koordinasyon içinde olunması gerektiğinin altını çizdi" denildi.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Lula, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya ve Ekvador, şiddet olayları ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda işbirliği yapacak - Son Dakika


19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52
AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi

Son Dakika
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
16:45 ABD'li milyarder Elon Musk: İsmim oldukça Yahudi ismi, Yahudi gibiyim
16:34 Sadece 1 maça daha çıksa bambaşka bir senaryo olacaktı! Galatasaray, Angelino'nun biletini kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 20:31:04. #1.12#
SON DAKİKA: Brezilya ve Ekvador, şiddet olayları ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda işbirliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement