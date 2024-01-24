Brezilya ve Ekvador, şiddet olayları ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda işbirliği yapacak

BRASİLİA, 24 Ocak (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva Salı günü Ekvadorlu mevkidaşı Daniel Noboa ile bir telefon görüşmesi yaparak artan şiddet olayları, organize suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konularını ele aldı.

Brezilya hükümetinden yapılan açıklamada, "Lula da Silva, Noboa ile dayanışma içinde olduğunu ifade ederek, istihbarat ve güvenlik işbirliği de dahil olmak üzere Brezilya'nın Ekvador'a yardım etmeye istekli olduğunu iletti" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Lula da Silva, organize suçlarla mücadelenin Brezilya için de farklı yönetim düzeylerinde zorluklar çıkardığını ve ülkenin kara ve deniz sınırlarındaki girintili çıkıntılı yapı nedeniyle durumun daha da zorlaştığını vurguladı" denildi.

Lula da Silva, Brezilya'nın halihazırda polis gücüyle ilgili konularda işbirliği ve bilgi paylaşımını artırmak amacıyla 30 ülkeyi bir araya getiren bölgesel örgüt Amerika Polis Topluluğu (Ameripol) Genel Sekreterliği'ne başkanlık ettiğini hatırlattı.

Açıklamada her iki liderin de "Güney Amerika ülkelerinin herkesi etkileyen organize suçlarla mücadelede birlik olması gerektiği ve bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesinin sorunu çözmek için temel koşul olduğu konusunda mutabık kaldıkları" belirtildi.

Açıklamada, "Liderler ayrıca uyuşturucu kaçakçılığıyla etkin mücadele için uyuşturucu kullanımının yaygın olduğu ülkelerle koordinasyon içinde olunması gerektiğinin altını çizdi" denildi.