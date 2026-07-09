Brezilyalı Yarışçılar LMGT3'te Mücadele Edecek

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 12 Temmuz Pazar günü TSİ 17.30'da başlayacak yarışta, LMGT3 kategorisinde yarışacak Ayhancan, Büyük Britanyalı James Cottingham ve Rus Timur Boguslavskiy ile Manthey takımının 91 numaralı otomobilini kullanacak.

Diğer Türk sürücü Salih ise TF Türkiye takımının 34 numaralı aracıyla LMGT3 sınıfında direksiyon başına geçecek. Salih'in takım arkadaşları İrlandalı Charlie Eastwood ve Peter Dempsey olacak. Her iki aracın da 18 puanı bulunuyor; Ayhancan'ın ekibi 11, Salih'in ekibi ise klasmanın 13. sırasında yer alıyor.