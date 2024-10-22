British Airways İsrail Uçuşlarını Mart 2025'e Kadar Askıda Tutacak

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KUDÜS, 22 Ekim (Xinhua) -- İngiltere'nin önde gelen havayolu şirketi British Airways, Pazartesi günü yaptığı açıklamada İsrail'e uçuşlarını askıya alma süresini Mart 2025 sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Şirket, Eylül ayı sonlarında bölgedeki güvenlik gerilimi nedeniyle Londra'daki Heathrow Havalimanı ile Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı arasındaki uçuşları üç gün süreyle askıya almış, ancak o tarihten bu yana İsrail'e olan uçuşlarını yeniden başlatmamıştı.

Şirket, uçuşların Mart ayı sonuna kadar askıya alınması sayesinde "tam para iadesi de dahil olmak üzere, yolcularına sunulan seçeneklere ilişkin netlik sağlanacağını" belirtti.

Bir diğer İngiliz havayolu şirketi Virgin Atlantic de bu ayın başında İsrail'e uçuşlarının askıya alınmasının Mart sonuna kadar uzatılacağını duyurmuştu.