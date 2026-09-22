British Columbia, 9 kişinin öldüğü okul saldırısı sonrası OpenAI'ya dava açtı - Son Dakika
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British Columbia, 9 kişinin öldüğü okul saldırısı sonrası OpenAI'ya dava açtı

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Kanada'nın British Columbia eyaleti, saldırganın ChatGPT yazışmalarını polise bildirmediği gerekçesiyle California'da OpenAI'ya dava açtı. Eyalet, toplumun yeniden inşası ve yeni okul maliyetini şirketten talep ederken OpenAI'ı güvenli olmayan ürün tasarlamakla suçladı.

Kanada'nın British Columbia eyaleti hükümeti, şubattaki okul saldırısında saldırganın ChatGPT ile yaptığı yazışmalarını güvenlik güçlerine bildirmediği gerekçesiyle OpenAI şirketine dava açtı.

Eyalet Başsavcısı Niki Sharma, dün düzenlediği basın toplantısında, California eyaletinde şirkete karşı dava açıldığını belirterek, OpenAI'ı "güvenli olmayan ürün tasarlamakla" suçladı.

Sharma, saldırgan 18 yaşındaki Jesse Van Rootselaar ile ChatGPT arasındaki görüşmelerin OpenAI tarafından iç incelemeyi tetikleyecek kadar endişe verici olduğunu ancak görüşmelerin Kanada polisine bildirilmediğini??????? söyledi.

Görüşmeleri kendisinin okumadığını kaydeden Sharma, eyaletin OpenAI'den sohbet kayıtlarını talep ettiğini ancak şirketin bunları paylaşmayı reddettiğini ifade etti.

Dava dilekçesine göre eyalet yönetimi, saldırının ardından toplumun yeniden inşası için yaptığı harcamaların yanı sıra yeni bir okul inşa edilmesinin maliyetini de OpenAI'den talep ediyor.

British Columbia eyaletindeki silahlı saldırı

Kanada'da 11 Şubat'ta British Columbia eyaletine bağlı Tumbler Ridge bölgesindeki bir okulda silahlı saldırı düzenlenmiş, aralarında saldırganın da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

Saldırı, Aralık 1989'da Montreal kentinde "L'Ecole Polytechnique" okulunda 14 kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından ülke tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı olarak kayda geçmişti.

OpenAI şirketinin üst yöneticisi (CEO) Sam Altman ise nisanda saldırganın ChatGPT ile yazışmalarını polise daha önceden vermediği için özür dilemişti.

Kaynak: AA
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