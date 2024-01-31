Broadway\'in ünlü oyuncusu Chita Rivera 91 yaşında hayatını kaybetti

Broadway'in ünlü oyuncularından ABD'li Chita Rivera, 91 yaşında hayatını kaybetti. Hayatının 70 yılını tiyatroya adayan oyuncu, sayısız projede yer aldı ve birçok ödüle layık görüldü.
BBC'nin haberine göre, Rivera'nın kızı Lisa Mordente annesinin ölümüne ilişkin açıklamada bulundu. Mordente, Broadway yıldızı ABD'li Rivera'nın hastalığı sebebiyle 91 yaşında New York'ta yaşamını yitirdiğini belirtti. Tony Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülen ve yaklaşık 70 yıl süren başarılı tiyatro kariyeriyle tanınan Rivera, meslektaşları ve arkadaşları tarafından da anıldı. Tony Ödülleri, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, sanatçının "Zarafeti, yeteneği ve tutkusuyla tiyatro dünyasında unutulmaz bir iz bırakan Broadway efsanesi" olduğunu dile getirdi. Oyuncu Jason Alexander, aynı platformdaki açıklamasında, Rivera'nın "Tanıdığı en harika meslektaşlarından biri" olduğunu dile getirerek "onu her zaman sevgiyle anacağını" kaydetti.
Sinema oyuncusu Mia Farrow da Rivera için "gerçek bir Broadway ikonu" ifadesini kullandı. "West Side Story"de Anita, "Bye Bye Birdie"de ise Rose karakterlerini canlandıran ünlü sanatçı, "The Rink" ve "Kiss of the Spider Woman" müzikalleriyle Tony Ödülleri'ne layık görülmüştü.
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