Bronz Madalyalı Yiğit Ertop, Beykoz Belediyesi’ni Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - Kayseri'de düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi olan özel sporcu Yiğit Ertop, Beykoz Belediyesi'ni ziyaret etti. Ertop, "Asla durmadan çalışmalarıma devam ederek, altın madalyayı Beykoz'a getireceğim" dedi.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından 7-12 Nisan 2025 tarihlerinde Kayseri'de düzenlenen Bilek Güreşi Şampiyonası'nda kazandığı bronz madalyayla ilçenin göğsünü kabartan Yiğit Ertop, annesi Habibe Ertop ile birlikte Spordan Sorumlu Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya'yı ziyaret etti.

Beykoz Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Vaner Pekin'in de hazır bulunduğu ziyarette, yaklaşık üç ay süren çalışmalarının sonunda bronz madalyayı kazandığını belirten Ertop, "Asla durmadan çalışmalarıma devam ederek, altın madalyayı Beykoz'a getireceğim" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karakaya da "Yiğit gibi özel evlatlarımızın başarıları bizleri gururlandırıyor, onların her zaman destekçisiyiz. Yakında açılacak fitness merkezimizde Yiğit antrenmanlarını artırarak bir sonraki seferde altın madalyayı kazanacak, ona inancımız tam" diye konuştu.