Brüksel’de 15 Temmuz Paneli: Demokrasi ve Direniş Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brüksel’de 15 Temmuz Paneli: Demokrasi ve Direniş Vurgusu

15.07.2026 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika’nın başkenti Brüksel’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen panelde, FETÖ’nün darbe girişimi ve Türk milletinin direnişi ele alındı. Büyükelçi Tantekin, FETÖ’nün uluslararası güvenlik tehdidi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz" paneli gerçekleştirildi.

Çok sayıda akademisyen, gazeteci, siyasetçi ve diplomatın ilgi gösterdiği etkinlik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın video mesajıyla başladı.

Panelde, 15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından anayasal düzeni hedef alan darbe girişimi ve Türk milletinin direnişi konuşuldu.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin'in açılış konuşmasını yaptığı panel, Brüksel İletişim Müşaviri Şeyda Bilen'in moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

"15 Temmuz" temalı video gösteriminin de yapıldığı panelde, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Eski İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakcı Kan ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aslan konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, 15 Temmuz darbe girişimi farklı yönleriyle ele alındı.

Büyükelçi Tantekin, darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, devletin kararlı duruşu ve milletin demokrasiye sahip çıkması sayesinde başarısızlığa uğratıldığını belirterek, FETÖ'nün yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler açısından da ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, konuşmasında 15 Temmuz'un önceki darbelerden emir-komuta yapısı, yöntemleri ve hedefleri bakımından ayrıldığını, FETÖ'nün yalnızca hükümeti değil devlet ve toplumu yeniden şekillendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Dr. Ravza Kavakcı Kan ise 15 Temmuz gecesi halkın ortaya koyduğu direnişin Türkiye'de güçlenen demokrasi bilincinin bir göstergesi olduğunu belirterek, darbe sonrası yürütülen yargı süreçleri ve uluslararası kamuoyunun yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Panelde konuşan Doç. Dr. Murat Aslan ise 15 Temmuz'un klasik bir askeri darbeden ziyade FETÖ tarafından gerçekleştirilen bir kalkışma olduğunu ifade etti.

Aslan, örgütün ideolojik yapılanması ve uzun yıllara yayılan örgütlenme stratejisinin anlaşılmasının, 15 Temmuz'un doğru analiz edilmesi açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Program kapsamında, ayrıca 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi katılımcıların ziyaretine açılırken program sonunda "15/07 Şafak Vakti" filminin gösterimi yapıldı.

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, Demokrasi, 15 Temmuz, Güvenlik, Etkinlik, Brüksel, Belçika, Güncel, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brüksel’de 15 Temmuz Paneli: Demokrasi ve Direniş Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Motor arızalı“ dediler, 60 bin TL istedikleri tamirat 2 bin 500 TL’ye yapıldı "Motor arızalı" dediler, 60 bin TL istedikleri tamirat 2 bin 500 TL'ye yapıldı
Yalova’da pet şişe içerisinde bulundu Değeri tam 5 milyon dolar Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıllık sırrın çözülmesi için dev operasyon Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıllık sırrın çözülmesi için dev operasyon
Mersin’de üç azılı firariden biri yazlıkta, biri havuzda, biri de iş üstünde yakalandı Mersin’de üç azılı firariden biri yazlıkta, biri havuzda, biri de iş üstünde yakalandı
Muğla alevlere teslim oldu, 3 ilçede peş peşe orman yangını çıktı Muğla alevlere teslim oldu, 3 ilçede peş peşe orman yangını çıktı
Hava savunma sistemleri çaresiz kaldı, İran füzeleri Ürdün’deki üssü vurdu Hava savunma sistemleri çaresiz kaldı, İran füzeleri Ürdün'deki üssü vurdu

19:32
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
19:06
Trendyol Süper Lig’de 1. hafta programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı
18:44
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral’ı kabul etti
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral'ı kabul etti
17:19
Manisa’nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
17:00
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
16:48
Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı
Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 20:18:04. #7.13#
SON DAKİKA: Brüksel’de 15 Temmuz Paneli: Demokrasi ve Direniş Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.