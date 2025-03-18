Brüksel'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
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Brüksel'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yıl dönümleri dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

18.03.2025 14:16
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yıl dönümleri dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Mehmet Özgür Çakar'ın ev sahipliğindeki törene, Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, Anvers Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer, askeri ve diplomatik erkan ile Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Şehitler için saygı duruşuyla başlayan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Çakar, "Bugün, tarihimizin en şanlı zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünü ve İstiklal Marşı'mızın kabulünün 104'üncü yılını anmak için bir araya geldik." dedi.

Çanakkale'nin yalnızca bir savaşın adı olmadığına işaret eden Çakar, Türk milletinin Çanakkale'de azim, cesaret ve vatan sevgisini bütün dünyaya ilan ettiğini söyledi.

Çakar, "Çanakkale Geçilmez" sözünün Türk milletinin kahramanlığının ve fedakarlığının en büyük nişanesi olduğunu vurguladı.

Çanakkale'nin aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın da habercisi olduğuna dikkati çeken Çakar, "Çanakkale'de yanan bağımsızlık ateşi 1923'te Cumhuriyet'imizin kuruluşuna giden yolu aydınlatmıştır." diye konuştu.

Çakar, "Çanakkale'de vatanı, bağımsızlığı ve istikbali için gözünü kırpmadan canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağımsızlık mücadelesinin ruhunu yansıtan İstiklal Marşı'nın kabulünün de 104'üncü yılını andıklarını belirten Çakar, Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı eşsiz eserin Türk milletinin bağımsızlığa olan inancını, sarsılmaz iradesini ve vatan sevgisini en güçlü şekilde ortaya koyduğunu anlattı.

Çakar, "Korkma diye başlayan marşımız sadece bir şiir değil, milletimizin asla boyun eğmeyeceğinin, esareti kabul etmeyeceğinin bir ifadesidir ve milletimizin bağımsızlığa olan sarsılmaz inancının bir nişanesi olarak ebediyen yaşayacaktır." dedi.

Askeri Ataşe Yarbay Ramazan Türkmen'in Çanakkale Deniz Zaferi ile ilgili konuşmasıyla devam eden tören, Ahmed Albayrak ve Melek Sultan Güzle'nin İstiklal Marşı'nı okumalarının ardından son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brüksel'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brüksel'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
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