Brüksel\'de Dinozor Sergisi Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de devam eden "Dinos Alive" adlı dinozor sergisi, ziyaretçi akınına uğruyor.

Brüksel'in Rogier meydanındaki 2 bin metrekarelik alanda dinozorların replikaları, 9 Aralık'tan itibaren sergilenmeye başlandı.

Bilimsel veriler ışığında hazırlanmış 80 ayrı dinozor replikası sergide yer alıyor.

Özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan sergide, dinozorların yaşadığı çağlar 6 farklı sahnede, o döneme ait dinozor replikaları, özel efektler ve dönemin bitki örtüsü replikalarını da içeren dekorlar halinde sunuluyor.

Büyük Patlama ve dünyanın oluşumundan bugüne kadar geçen jeolojik zamanlar hakkında genel bilgilerin de yer aldığı sergide, dinozorların ortaya çıkmaları, yayılıp çeşitlenmeleri ve yok olmaları, iklim değişimleri ve bitki örtülerine yönelik konuların yer aldığı video gösterimleri de yapılıyor.