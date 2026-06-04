Brüksel'de Eğitim Tasarruflarına Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brüksel'de Eğitim Tasarruflarına Protesto

04.06.2026 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brüksel'de 1000'den fazla kişi, eğitimdeki tasarruf tedbirlerini protesto etmek için toplandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de polis, Fransızca eğitim veren okullarda bölgesel hükümetin planladığı tasarruf tedbirlerini protesto eden kalabalığa tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, 1000'den fazla gösterici, Belçika'nın Fransız Toplumu Hükümeti'nin bütçe açığını azaltmayı hedefleyen tasarruf tedbirlerini protesto etmek amacıyla başkent Brüksel'de toplandı.

Brüksel Merkez Tren İstasyonu yakınlarında bazı protestocular bisiklet park yerlerini sökerek ateşe verdi, sokaklarda havai fişek patlattı.

Belçika polisi protestoculara tazyikli suyla müdahale ederken halka Brüksel Merkez Tren İstasyonu civarından uzak durma çağrısı yaptı.

Protestolar başkentin çeşitli sokaklarında meydana gelirken polis, ulaşımda aksamalar yaşandığını açıkladı.

Brüksel Merkez Tren İstasyonu yakınına itfaiye aracı sevk edildi.

Protestocular, bölgesel hükümetin eğitimde planladığı tasarruf tedbirlerinin oylanacağı Valonya-Brüksel Federasyonu (FWB) Parlamentosu önünde de gösteri düzenledi.

Tasarruf paketi

FWB Parlamentosunun, bugün bütçe açığını azaltmayı amaçlayan tasarruf paketini oylaması bekleniyor.

Pakette, lise öğretmenlerinin ders saatlerinin yüzde 10 artırılması, kadrolu öğretmenlere yönelik hastalık izni kurallarının sıkılaştırılması ve yükseköğretimde öğrenim ücretlerinin artırılması gibi düzenlemeler yer alıyor.

Sendikalar ise öğretmenlere yönelik önlemlerin geri çekilmesini isterken eğitim sektöründeki tüm çalışanları greve ve protesto eylemlerine katılmaya çağırmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Brüksel, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brüksel'de Eğitim Tasarruflarına Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor
İngiltere’yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı İngiltere'yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı
Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada
Netanyahu: ABD’den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok Netanyahu: ABD'den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok
Ordu’da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı Ordu'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı
Rıza Perçin’den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı Rıza Perçin'den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı

18:24
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nda 5 ayrılık birden
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 5 ayrılık birden
18:08
Galatasaray, Bernardo Silva’ya vereceği 50 milyon Euro’yu milli yıldıza harcayacak
Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak
17:45
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat’ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
17:30
Kılıçdaroğlu’na CHP’li iki belediye başkanından ziyaret
Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret
17:03
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 18:42:23. #7.13#
SON DAKİKA: Brüksel'de Eğitim Tasarruflarına Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.