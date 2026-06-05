Brüksel'de Eğitim Tasarruflarına Protesto

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Fransızca eğitimde öngörülen tasarruf tedbirlerine karşı düzenlenen protestolarda öğrenciler ile polis arasında gerginlik yaşanırken güvenlik güçleri bazı göstericileri gözaltına aldı.

Öğle saatlerinde Brüksel'in çeşitli noktalarında toplanan öğrenciler, Fransız Topluluğu hükümetinin eğitim alanında uygulamayı planladığı tasarruf tedbirlerini protesto etti.

Göstericiler, kent merkezindeki bazı noktalarda yürüyüş düzenlerken polis ile öğrenciler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Polis ekipleri, bazı grupların ilerlemesini engellemek için müdahalede bulundu, bazı öğrencileri gözaltına alındı.

Brüksel Merkez Tren İstasyonu yakınlarında bazı göstericiler dün bisiklet park yerlerini ateşe verirken sokaklarda havai fişek patlatmış; polis, göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Eğitim kalitesini olumsuz etkileyeceği savunuluyor

Fransızca eğitimden sorumlu hükümetin kabul ettiği düzenlemeler, öğretmenlerin çalışma koşulları ile eğitim bütçesinde tasarruf öngören çeşitli tedbirleri içeriyor.

Öğretmen sendikaları ve öğrenci örgütleri ise söz konusu önlemlerin eğitim kalitesini olumsuz etkileyeceğini savunuyor.