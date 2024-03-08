Brüksel'de binlerce kişi kadınlara yönelik eşitsizlikleri protesto etti

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişinin katıldığı gösterilerde kadınlara yönelik eşitsizlikler protesto edildi.

Çoğunluğu kadın göstericiler, sabah saatlerinden itibaren kent merkezindeki Albertine Meydanı'nda toplandı.

Adalet Sarayı'nın bulunduğu Poelart Meydanı'na, oradan tekrar başladıkları noktaya yürüyen göstericilere işçi sendikaları ve insan hakları kuruluşları da destek verdi.

Göstericiler, kadın ile erkek arasında istihdam oranı ve gelirdeki eşitsizliklerin giderilmesi, kadına şiddetle daha etkili mücadele edilmesi, doğum izni ve kürtaj için yasal sürenin uzatılması gibi taleplerini dile getirdi.

Binlerce kişiyi bir araya getiren gösteriler ve yürüyüş, kentte trafiğin önemli ölçüde aksamasına neden oldu.