Belçika'nın başkenti Brüksel'de evsizlere yardım sağlayan Samusocial kuruluşunun, eylül ve ekim aylarında aileleriyle barınma talebinde bulunan yaklaşık 3 bin 400 kişiye yer sağlayamadığı bildirildi.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Samusocial, 1 Eylül-31 Ekim döneminde aileleriyle barınma talebinde bulunan 3 bin 778 kişiden yalnızca 382'sini kabul edebildi.

Barınma talebi karşılanamayan 3 bin 396 kişinin toplam başvurulara oranı yaklaşık yüzde 90'a ulaştı.

Barınma talebinde bulunanların sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 61, kabul edilmeyenlerin sayısı ise yüzde 62 arttı.

Ailelere yönelik barınma kapasitesi 577 kişiyle rekor seviyeye ulaşmasına rağmen, taleplerin büyük bölümü karşılanamadı ve sığınma başvurularında hangi ülkenin sorumlu olduğunu belirleyen Dublin prosedüründeki azami bekleme süresi 18 aydan 3 yıla çıktı.

Barınma merkezlerinde kapasite sorunu

Samusocial Geçici Barınma Sorumlusu Thibault Dutoit, geçerli oturma izni bulunan kişilerin dahi kalıcı konut bulmakta zorlandığını belirtti.

Barınma merkezlerinin kapasitelerinin dolduğunu aktaran Dutoit, düşük gelirli ailelerin Brüksel'deki özel kiralık konut piyasasında ev bulmasının neredeyse imkansız hale geldiğini ifade etti.

Ailelere yönelik ana acil barınma merkezinin sorumlusu Jimmy Vandael de kapasite yetersizliği nedeniyle zaman zaman iki aileyi aynı odaya yerleştirmek zorunda kaldıklarını bildirdi.

Vandael, daha acil barınma ihtiyacı bulunan kişilere yer açabilmek için bazı aileleri yeniden sokağa göndermek gibi zor kararlar almak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Belçika'da kronikleşen barınma sorununun Avrupa'da göç politikalarının sıkılaştırılması nedeniyle son aylarda daha da ağırlaştığı değerlendiriliyor.