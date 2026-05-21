Brüksel'de Türkiye-NATO Paneli Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brüksel'de Türkiye-NATO Paneli Düzenlendi

21.05.2026 00:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen panelde, NATO ve Türkiye'nin güvenlik konumu ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Brüksel'de "Değişime Uyum Sağlamak, Yarını Güvence Altına Almak: Dönüşen Güvenlik Ortamında Türkiye ve NATO" başlıklı panel düzenlendi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Avrupa'daki çeşitli müttefik ülkelerin başkentlerinde İletişim Başkanlığınca etkinlikler hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda, Madrid, Paris, Londra, Varşova ve Roma'nın ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'de üst düzey katılımla bir program organize edildi.

Etkinlik kapsamında ilk olarak, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelindi. Düzenlenen basın toplantısında, basın mensuplarının dünya konjonktürünün NATO'ya etkisi ve Ankara'da gerçekleşecek NATO Zirvesi ile ilgili Türkiye'nin beklentilerine ilişkin soruları cevaplandı.

Programın ardından önemli isimlerin katılımıyla, NATO panel serisinin yedincisi olan "Değişime Uyum Sağlamak, Yarını Güvence Altına Almak: Dönüşen Güvenlik Ortamında Türkiye ve NATO" başlıklı panel düzenlendi.

Panelin açılış konuşmasını NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska gerçekleştirdi.

"Türkiye ve NATO'nun nasıl konumlanacağı ele alındı"

Moderatörlüğünü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Kıdemli Araştırmacısı Dr. Murat Aslan'ın üstlendiği panelde, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, NATO Harekatlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Burcu San ve Belçika Hava Kuvvetleri Strateji Direktörü Tümgeneral Harold Van Pee konuşmacı olarak yer aldı.

Panele, içlerinde Brüksel'de görev yapan askeri ve diplomatik erkan, güvenlik ve dış politika uzmanları, akademisyenler ile düşünce kuruluşu temsilcilerinin de olduğu 150 kişi katıldı.

Programda, uluslararası arenada yaşanan değişim sürecinde Türkiye ve NATO'nun nasıl konumlanacağı, Türkiye'nin bu süreçte NATO'ya sağlayabileceği katkılar ele alındı.

Katılımcılar panelde, Temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nden beklenen çıktılar, NATO'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği ve Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde üstlenebileceği roller hakkındaki görüşlerini dinleyicilerle paylaştı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brüksel'de Türkiye-NATO Paneli Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Çin’i sel vurdu 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp Çin'i sel vurdu! 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp

23:50
İstanbul’daki dev finalde 3 gol Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
23:17
MHP’li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
23:12
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
22:17
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
21:22
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 00:27:51. #7.12#
SON DAKİKA: Brüksel'de Türkiye-NATO Paneli Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.