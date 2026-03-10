Brüksel'deki Adalet Sarayı'nın Yenilenme Maliyeti 600 Milyon Avroyu Aşacak - Son Dakika
Brüksel'deki Adalet Sarayı'nın Yenilenme Maliyeti 600 Milyon Avroyu Aşacak

10.03.2026 15:23
Brüksel'deki tarihi Adalet Sarayı'nın renovasyon maliyeti 600 milyon avroyu geçecek, tamamlanması 2040'ı bulacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan ve tadilatı 40 yılı aşkın süredir tamamlanamayan tarihi Adalet Sarayı'nın (Palais de Justice) yenilenme maliyetinin 600 milyon avroyu aşması bekleniyor.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Belçika Federal Bina Ajansından Sorumlu Bakan Vanessa Matz, muhalefetteki Vlaams Belang Partisi milletvekili Britt Huybrechts'in soru önergesine verdiği yanıtta, Brüksel'deki tarihi Adalet Sarayı'nın renovasyonunun toplam maliyetinin 600 milyon avronun üzerine çıkacağını söyledi.

40 yılı aşkın süredir iskelelerle çevrili olan ve koruma altındaki tarihi yapıdaki dış cephe yenileme çalışmalarına Ekim 2023'te başlandı. Cephe restorasyonunun 2030, binanın iç ve dış renovasyonunun ise 2040 yılına kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Verilere göre, 1980'li yıllardan bu yana bina etrafındaki iskelelerin kiralanması, kurulması, satın alınması, bakımı ve güçlendirilmesi için yaklaşık 5 milyon avro harcandı.

2018'den bu yana yapılan çalışmalar kapsamında ise cephe restorasyonu için yürütülen etütler, iskeleler ve ilk onarım işlemlerine yaklaşık 28,5 milyon avro ayrıldı. Cephe yenilemesinin sonraki aşamaları için ayrıca 100 milyon avro daha öngörülüyor.

Toplam maliyetin en büyük bölümünü ise binanın iç renovasyonunun oluşturması bekleniyor. Mevcut tahminlere göre iç yenileme çalışmalarının maliyeti yaklaşık 480 milyon avro olacak.

Muhalefetteki Vlaams Belang ise projeyi federal hükümetin büyük altyapı ve miras projelerini yönetmedeki "yetersizliğinin sembolü" olarak nitelendirerek, projeyle ilgili inceleme yapılması çağrısında bulundu.

Belçika Kralı 2. Leopold'ün Kongo'dan elde ettiği servetle yapılan Adalet Sarayı, dünyanın en büyük adalet sarayı olarak biliniyor ve ülkenin Kongo'da kurduğu sömürge yönetiminin simgesi olarak görülüyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
