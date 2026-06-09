Brüksel Havalimanı'nda EES nedeniyle uzun beklemeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brüksel Havalimanı'nda EES nedeniyle uzun beklemeler

09.06.2026 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB'nin yeni Giriş-Çıkış Sistemi yüzünden Brüksel Havalimanı'nda bekleme süreleri 4 saate ulaştı.

Avrupa Birliği'nin (AB) yeni "Giriş-Çıkış Sistemi (EES)" nedeniyle Brüksel Havalimanı'nda pasaport kontrolünde bekleme sürelerinin 4 saate kadar çıktığı bildirildi.

The Brussels Times haber sitesine konuşan Brüksel Havalimanı sözcülerinden Jeffrey Franssens, AB vatandaşı olmayanların ülkeye giriş için pasaport kontrolünde bekleme süresinin 4 saati bulduğunu belirtti.

Franssens, EES nedeniyle AB vatandaşı olmayan yolcuların ülkeden çıkış için yaklaşık 1 saat kadar sıra beklediği uyarısında bulundu.

Ayrıca Franssens, AB vatandaşları için pasaport kontrolünde bekleme süresinin 10-15 dakika olduğunu kaydetti.

Giriş-Çıkış Sistemi, AB vatandaşı olmayan yolcuların dijital kayıt işlemlerini gerçekleştirmesini zorunlu kılarak, pasaport kontrol süresini uzatıyor.

Yetkililer, biyometrik veri toplama işlemlerinin her yolcu için ek süre gerektirdiğini, bunun da yoğun dönemlerde bekleme sürelerini önemli ölçüde artırdığını belirtiyor.

Belçika hükümetinin EES kapsamında planlanan biyometrik veri toplama uygulamasını, yol açtığı kuyruklar nedeniyle geçici olarak erteleme kararına rağmen bekleme sürelerinde iyileşme görülmüyor.

EES nedir?

Yeni sistem, AB vatandaşı olmayan yolcuların sınır kapılarında parmak izi vermesini ve biyometrik fotoğraf çektirmesini zorunlu hale getiriyor.

Manuel kontrollerdeki hata payını sıfıra indirmeyi amaçlayan sistem doğrultusunda, uygulama kapsamında 180 günde 90 gün kalış kuralı sistem tarafından otomatik hesaplanacak ve süre aşımı yapan yolcular anında tespit edilerek ilgili birimlere bildirilecek. Böylece kural ihlalleri anında tespit edilerek sınır birimlerine otomatik bildirim gönderilecek.

Kaydedilen biyometrik veriler 3 yıl boyunca sistemde tutulacak. Böylece sonraki seyahatlerde işlemler hızlanacak. Giriş-çıkış damgalarının kalkmasıyla birlikte pasaport sayfalarının dolması sorunu ortadan kalkacak, tüm kayıtlar dijital ortamda saklanacak.

EES, 2026'nın son çeyreğinde başlaması beklenen ETIAS (Seyahat Ön Onay Sistemi) için temel veri kaynağı işlevi görecek.

Kaynak: AA

Brüksel Havalimanı, Teknoloji, Havacılık, Güncel, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brüksel Havalimanı'nda EES nedeniyle uzun beklemeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Keskin Belediye Başkanı Cönger’e, “rüşvet“ soruşturması kapsamında hapis cezası Keskin Belediye Başkanı Cönger'e, "rüşvet" soruşturması kapsamında hapis cezası
Küba açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem Küba açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem
Eşini sokak ortasında bıçakla katleden şüpheli tutuklandı Eşini sokak ortasında bıçakla katleden şüpheli tutuklandı
Dünya Kupası öncesi tarihi skandal Milli Takımı narkotik köpekleriyle aradılar Dünya Kupası öncesi tarihi skandal! Milli Takımı narkotik köpekleriyle aradılar
Marmara Adası’nda kayıp emekli teknisyenin cesedi bulundu Marmara Adası'nda kayıp emekli teknisyenin cesedi bulundu
Trump’a soğuk duş NBA tarihinde bir ilk yaşandı Trump'a soğuk duş! NBA tarihinde bir ilk yaşandı

23:42
Fenerbahçe’ye dönmeye hazırlanan Aykut Kocaman’ın ekibi netlik kazanıyor
Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan Aykut Kocaman'ın ekibi netlik kazanıyor
22:28
İran savaş uçakları havalandı, Erbil’den patlama sesleri geliyor
İran savaş uçakları havalandı, Erbil'den patlama sesleri geliyor
22:07
Mehmet Ali Erbil’in ’yeni sevgilisi’ olduğu iddia edilmişti 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu
Mehmet Ali Erbil'in 'yeni sevgilisi' olduğu iddia edilmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu
22:01
Real Madrid’de Arbeloa ile yollar ayrıldı
Real Madrid'de Arbeloa ile yollar ayrıldı
21:57
Hakkari’de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı
Hakkari'de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı
21:09
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 23:48:21. #7.12#
SON DAKİKA: Brüksel Havalimanı'nda EES nedeniyle uzun beklemeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.