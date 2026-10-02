Brüksel Havalimanı'ndaki uyuşturucu şebekesine operasyonda 21 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brüksel Havalimanı'ndaki uyuşturucu şebekesine operasyonda 21 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brüksel Havalimanı üzerinden uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik Belçika ve Fransa'daki operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 5 bagaj görevlisi bulunurken, 27 adreste 57 bin avro nakit, 8 araç ve silahlar ele geçirildi.

Brüksel Havalimanı üzerinden uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik Belçika ve Fransa'da düzenlenen operasyonda, 5'i bagaj görevlisi olmak üzere 21 kişi gözaltına alındı.

Ulusal basına göre, federal polis, Amerika kıtası ve Afrika'dan getirilen uyuşturucuya ilişkin soruşturma kapsamında, 30 Eylül'de suç ağına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Belçika'da 19, Fransa'da 2 kişi gözaltına alındı.

Belçika'da gözaltına alınanlar arasında Brüksel Havalimanı'nda çalışan 5 bagaj görevlisi ile Avrupa Birliği Polis Teşkilatının (Europol) "yüksek öncelikli hedef" olarak değerlendirdiği kişiler de bulunuyor.

Belçika ve Fransa'da 27 adreste yapılan aramalarda, 57 bin avro nakit para, kripto para cüzdanları, 8 araç ve ateşli silahlar ele geçirildi.

Soruşturma, Şubat 2025'te Meksika'dan gelen bir spor çantasında 30 kilogram kokain bulunmasının ardından başlatıldı.

Şebekenin ilk aşamada, uyuşturucu bulunan bagajları Brüksel'e getiren yolcuların bunları havalimanında teslim almamasına dayanan bir yöntem kullandığı belirlendi. Son dakika uçak bileti alarak bagaj teslim alanına erişim sağlayan diğer şebeke üyelerinin ise çantaları alıp otellere bıraktığı tespit edildi.

Bazı üyelerinin yakalanmasının ardından yöntem değiştirdiği değerlendirilen şebekenin, havalimanında faaliyet gösteren şirketlerin bagaj görevlilerine rüşvet vermeye başladığı belirtildi.

Söz konusu görevlilerin, bagajlar teslim bantlarına ulaşmadan uyuşturucuyu çıkararak güvenlik kontrollerini aşmak suretiyle havalimanı dışına taşıdığı aktarıldı.

Öte yandan Brüksel Havalimanı, gözaltına alınan 5 bagaj görevlisinin doğrudan havalimanının çalışanı olmadığını, taşeron şirketlerde çalıştığını açıkladı.

Kaynak: AA
Brüksel HavalimanıGüvenlikBelçikaFransaGüncelDünyaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soma’da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
122 metre yükseğe saray kurdu Daha oturamadan elinden gitti 122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti
17:45
Babaya en acı veda Yaşar’ın gözyaşları yürek yaktı
Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı
17:38
Altın piyasasında neler oluyor Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
Altın piyasasında neler oluyor? Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
17:21
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
17:18
Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek
Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek
16:50
Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
16:49
Ferhat Gündoğdu’nun koltuğu Bünyamin Gezer’e teklif edildi, anında reddetti
Ferhat Gündoğdu'nun koltuğu Bünyamin Gezer'e teklif edildi, anında reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 17:57:08. #.0.3#
SON DAKİKA: Brüksel Havalimanı'ndaki uyuşturucu şebekesine operasyonda 21 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei