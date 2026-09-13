Brüksel Havalimanı yakınında iki günde ikinci İHA tespit edildi

BRÜKSEL, 13 Eylül (Xinhua) -- Brüksel Havalimanı yakınlarında, cumartesi akşamı bir insansız hava aracı (İHA) tespit edildi. Bu, iki gün içinde yaşanan ikinci benzer vaka oldu.

Belçika'nın hava trafik kontrol sağlayıcısı Skeyes, cuma günkü olaydan farklı olarak İHA'nın bu kez hem çıplak gözle hem de takip sistemlerince saptandığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, İHA'nın menşei ve operatörü henüz bilinmiyor.

Cuma akşamı da havalimanı yakınlarında bir İHA görülmüş, bu durum uçuşların yaklaşık yarım saat süreyle aksamasına yol açmıştı.

Belçika medyası, ülkedeki çeşitli askeri üsler ve havalimanları çevresinde geçen ekim ve kasım ayları arasında da defalarca İHA görüldüğünü duyurmuştu.