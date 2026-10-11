Brüksel Savcılığı, yer bulunamayan 8 çocuğun serbest bırakıldığını açıkladı - Son Dakika
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Brüksel Savcılığı, yer bulunamayan 8 çocuğun serbest bırakıldığını açıkladı

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Brüksel'de cuma günkü şiddet olaylarıyla bağlantılı gözaltına alınan 8 çocuk, gençlik kurumlarında yer bulunamayınca evlerine gönderildi. Savcılık, aralarında molotofkokteylleriyle yakalanan 16 yaşındaki gencin de bulunduğunu, 283 gencin yer beklediğini bildirdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de cuma günü düzenlenen gösterilerde yaşanan şiddet olaylarıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan bazı çocuklar, gençlik kurumlarında yer bulunamaması nedeniyle serbest bırakıldı.

Brüksel Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, cuma günkü protestolarla ilgili olarak 8 çocuğun gençlik kurumlarına yerleştirilmesinin talep edildiği bildirildi.

Ancak kurumlarda yeterli yer bulunamaması nedeniyle söz konusu çocukların evlerine gönderildiği kaydedilen açıklamada, serbest bırakılanlar arasında kullanıma hazır 7 molotofkokteylinin yakınında yakalanan 16 yaşındaki bir gencin de bulunduğu, gencin molotofkokteyllerini gösteriye götürmek istediğini kabul ettiği aktarıldı.

Açıklamada, bir başka 16 yaşındaki gencin güvenlik kamerası görüntülerinde elektrikli skuterleri yanan bir barikatın içine attığının tespit edildiği, 14 yaşındaki bir çocuğun ise güvenlik güçlerine defalarca taş ve mühimmat attığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Alternatif destek hizmetlerinin de kapasite sınırına ulaştığına dikkat çekilen açıklamada, mobil destek ekipleri ve pedagojik destek hizmetlerinden yararlanmak için 44 çocuğun sıra beklediği, Fransızca konuşulan gençlik kurumlarının kapalı birimlerinde ise 283 gencin yer beklediği bildirildi.

Açıklamada, gençlik kurumlarındaki kapasite sorununun adalet sisteminin ihtiyaçlarıyla mevcut kaynaklar arasındaki uyumsuzluğu ortaya koyduğu vurgulanırken, bu durumun cezasızlık algısına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Çocuk mahkemelerinin kararlarının uygulanamamasının adalet sisteminin güvenilirliğine zarar verdiği ifade edilen açıklamada, ilgili yetkililere çocuk adalet sisteminin işleyişini iyileştirme çağrısı yapıldı.

Hükümet politikalarına karşı düzenlenen gösterilerde şiddet olayları yaşanmıştı

Brüksel'de 9 Ekim'de federal hükümetin ekonomi ve sosyal politikalarına karşı düzenlenen gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarının ardından 17'si çocuk 21 kişinin savcılığa sevk edildiği bildirilmişti.

Sendikaların çağrısıyla düzenlenen protestolarda, hükümetin bütçe görüşmeleri kapsamında gündeme gelen kemer sıkma önlemleri, vergi artışları ve çalışma koşullarına yönelik düzenlemelere tepki gösterilmişti.

Gösteriler sırasında siyah kıyafetli ve yüzlerini gizleyen bazı gruplar, polise kaldırım taşları, cam şişeler ve havai fişekler fırlatmış, güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Olaylarda otobüsler ile polis ve itfaiye araçları zarar görmüştü. Paylaşımlı otomobiller, bisikletler ve elektrikli skuterler de tahrip edilmiş veya barikat kurulmasında kullanılmıştı.

Gösteri öncesinde ve sonrasında yapılan kontrollerde molotofkokteyli, benzin, havai fişekler, bıçak ve çekiç gibi tehlikeli malzemeler ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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