BŞEÜ\'de Tarım Araştırmaları için Yeni Laboratuvar

05.03.2026 12:59
BŞEÜ, tarım bilimleri alanında stratejik katkı sunacak yeni bir analiz laboratuvarı kurdu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde kurulan analiz laboratuvarının tarım bilimleri alanında araştırmalara stratejik katkı sunacağı bildirildi.

BŞEÜ'den yapılan açıklamada, üniversite bünyesindeki cihaz parkurunun, ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen bilimsel projelere güvenilir veri desteği sağlamasının yanı sıra tarımsal üretim süreçlerinin bilimsel temellerle güçlendirilmesine öncülük ettiği kaydedildi.

Araştırma ekosistemini destekleyen altyapının, disiplinler arası çalışmaları teşvik ettiği ve akademik üretkenliğin artmasına önemli katkılar sunduğu kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Laboratuvar bünyesinde gerçekleştirilen analizler, bitki bilimleri, gıda teknolojisi ve beslenme alanlarında yürütülmekte olan çalışmalara derinlik ve bilimsel güvenilirlik kazandırmaktadır. Ham protein, azot, ham kül ve nem tayini gibi temel kalite parametrelerinin yanı sıra toplam fenolik madde, flavonoid ve antioksidan kapasite ölçümleri uluslararası validasyon kriterlerine uygun biçimde gerçekleştirilmektedir."

Atomik absorbsiyon cihazı sayesinde bitkisel ürünlerin yanı sıra toprak örneklerinde de mikro ve makro element analizlerinin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada. "Bu altyapı, doğru bitki besleme ve gübreleme programlarının oluşturulmasına bilimsel zemin hazırlamakta; üreticilere, araştırmacılara ve kamu kurumlarına daha kapsamlı ve nitelikli laboratuvar hizmeti sunulmasını mümkün kılmaktadır." denildi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı da üniversitenin bilimsel üretimi merkeze alan yaklaşımıyla araştırma kapasitesini her geçen gün daha ileriye taşıdığını belirterek, analiz laboratuvarının sahip olduğu teknik donanım ve akademik birikimle yalnızca üniversitenin değil, ülke tarımına önemli katkı sunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

