BŞEÜ'de Yangın Güvenliği Tatbikatı
BŞEÜ'de Yangın Güvenliği Tatbikatı

BŞEÜ\'de Yangın Güvenliği Tatbikatı
27.03.2026 15:41
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ), "Yangına müdahale ve güvenli tahliye" eğitimi kapsamında yangın ve tahliye tatbikatı uygulandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, BŞEÜ Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı'nda, akademik ve idari personel ile öğrencilere deprem öncesinde ve esnasında yapılması gerekenlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Daha sonra gerçekleştirilen tatbikatta, öğrenciler siren uyarısıyla güvenli tahliye tekniği uygulandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince uygulama mutfağında, teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde, uygulama mutfağı gibi riskli alanlarda yangın oluşumunu önlemeye yönelik tedbirler, yangın anında doğru müdahale yöntemleri, yangın söndürme cihazlarının etkin kullanımı ve güvenli tahliye süreçleri anlatıldı.

Eğitimde, yangın tüpü kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BŞEÜ'de Yangın Güvenliği Tatbikatı - Son Dakika

SON DAKİKA: BŞEÜ'de Yangın Güvenliği Tatbikatı - Son Dakika
