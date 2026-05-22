CHP Kurultayı'nın İptal Kararı... Btp Sözcüsü Önder: "Bu Milletin İradesine Vurulan Bir Prangadır; Millet Bu Prangayı Kırar"
CHP Kurultayı'nın İptal Kararı... Btp Sözcüsü Önder: "Bu Milletin İradesine Vurulan Bir Prangadır; Millet Bu Prangayı Kırar"

22.05.2026 16:04  Güncelleme: 16:53
BTP Sözcüsü Lütfullah Önder, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik 'mutlak butlan' kararını eleştirerek, iktidarın kendi vesayetini kurmaya çalıştığını ve millet iradesine pranga vurulduğunu söyledi.

(ANKARA) - BTP Sözcüsü Lütfullah Önder,  CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik "mutlak butlan" kararına ilişkin, "İktidar kendi vesayeti altında bir ülke kurmak istiyor. Bu tümüyle millet iradesine vurulan bir prangadır. Millet bu prangayı kırar. Geçmişte kırdığı gibi buna müsaade etmez" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik "mutlak butlan" kararına ilişkin açıklama yaptı. Mutlak butlanın siyaset tarihine "kara leke" ve "ayıp" olarak geçtiğini dile getiren Önder, bu kararın sadece CHP'ye değil Türk siyasetine yönelik verildiğini ifade etti. Önder, bu kararın herkesi ilgilendirdiğini dile getirerek, vatandaşlara önemli bir görev düştüğünü vurguladı.

Önder, şöyle devam etti:

"İktidar kendi vesayeti altında bir ülke kurmak istiyor. Kendi vesayetini kurmak istiyor. İstiyor ki kendi istediği gibi muhalefet oluşsun, kendi izin verdiği ölçüde muhalefet yapılsın, kendi iktidarının devamını sağlayacak bir zemin bu ülkede oluşsun ama hiçbir şekilde kendi iktidarını tehdit eder hale kimse gelemesin. Yıllarca bu ülkede vesayeti kırmak, vesayetle mücadele etmek iddiasıyla iktidara gelenler, iktidarda her seçim öncesi 'Vesayetle mücadele ediyoruz' diyerek milletten oy isteyenler maalesef bugün kendi vesayetlerini kuruyorlar. En büyük kentin belediye başkanını ve aynı zamanda ana muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayını ve yine birçok seçilmiş belediye başkanını tutukladılar. Açtıkları soruşturmalarla, belediye başkanları üzerine oluşturdukları baskılarla birlikte transferler yapılıyor. İsteniyor ki kendilerinin kontrolünün dışında bir güç bu ülkede olmasın."

"MİLLET BU PRANGAYI KIRIP ATACAK"

Bu tümüyle iktidar vesayetidir. Bu tümüyle millet iradesine vurulan bir prangadır. Millet bu prangayı kırar. Geçmişte kırdığı gibi buna müsaade etmez. Anayasa Mahkemesi'nin 367 kararıyla millet iradesine pranga vurulabildi mi? E-muhtıra yayımlanmıştı yine aynı dönemde. Millet iradesine pranga vurulabildi mi? Ne oldu? O dönemde yüzde 25'lere düşen AK Parti oyu, bu müdahalelerle birlikte yüzde 42'ye çıktı ve daha güçlü bir şekilde AK Parti'nin tekrar iktidar olması gerçekleşti. Bugün de aynı şekilde mahkeme koridorlarında, yargı eliyle siyasete müdahale edip ana muhalefet partisini ve onun üzerinden Türkiye'de muhalefeti ve siyaseti şekillendirmeye çalışanların oyunu tutmayacak çünkü bu oyunu millet bozup atacaktır. Millet bu prangaları kırıp atacaktır."

"MİLLETE SIĞINMA" ÇAĞRISI

Millet iradesinin üstünde hiçbir engel olamayağını belirten Önder, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"CHP kimliğini taşıyan ama bu oyunların aparatı haline gelmiş, bu oyunun bir parçası haline gelmiş kişilere —bu milletvekili olabilir, eski genel başkanlar olabilir, başka isimler, siyasetçiler olabilir— tavsiyemiz, onların kavga etmeleri değildir. Tavsiyemiz, daha önceden de defalarca ifade ettiğimiz üzere, bu hukuksuzluğa, bu demokrasi ayıbına karşı çıkan; bu ülkenin demokrasi ve hukuk zeminine bir an önce dönmesi gerektiğine inanan bütün siyasi partilerle beraber olunmasıdır. Bu yetmez, sivil toplum örgütleriyle beraber olunmalıdır. Yetmez; barolar gibi meslek kuruluşlarıyla beraber olunmalıdır. Hukuk ve demokrasiye inanan bütün muhalefeti CHP yönetimi organize etmeli ve demokrasi ve hukuk yolunda yürümeye devam etmelidir. Burada iktidarla birlikte hareket eden ya da iktidarın oyununun parçası haline gelmiş olanlarla uğraşmaya, onlarla kavga etmeye hiç gerek yok. Milletle beraber yol yürünmelidir. Millet bu oyunu bozacak ve bu yeni vesayet kurma çalışmaları, iktidar vesayetini oluşturma gayretleri boşa çıkacaktır."

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

