BTP'den CHP'ye Ara Seçim Eleştirisi

11.04.2026 09:56
BTP Sözcüsü Önder, CHP'nin ara seçim talebini eleştirerek, adalet ve ekonomi sorunlarına odaklanması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, CHP'nin ara seçim talebine yönelik eleştirilerde bulundu. Önder, "CHP maalesef doğru zamanda, doğru yerde durmayı bir türlü başaramıyor" dedi.

BTP Sözcüsü Lütfullah Önder,  CHP ara seçim çağrısına ilişkin eleştirilerde bulundu. Önder, Türkiye'de adalet ve ekonomik sorunların öncelikli gündem maddeleri olduğunu belirterek, bu süreçte seçim tartışmalarının öne çıkarılmasını doğru bulmadıklarını ifade etti. Önder, şunları söyledi:

"CHP ara seçim istiyor. İktidarsa 'ara seçim diye bir gündemimiz yok' diyor. CHP maalesef doğru zamanda, doğru yerde durmayı bir türlü başaramıyor. Bundandır ki 25 yıldır AK Parti halen iktidarda. Örneğin son cumhurbaşkanlığı seçiminde milletin cumhurbaşkanı adayına dönük CHP'den talepleri vardı. Hatta ciddi şekilde bir kamuoyu oluşmuştu. CHP yönetimi bunu dikkate almadı. CHP milletin taleplerine kulak tıkayarak kendi adayını millete dayattı ve AK Parti'nin tekrar seçimi kazanması sonucunu ortaya çıkardı. Sonra ise ortada seçim yokken milletin önüne sandık koyup 'cumhurbaşkanı adayını millet seçsin' diyerek cumhurbaşkanı adayını belirledi."

Ülkemizde adalet problemi, ekonomik problemler milletin birinci gündemi ve problemiyken seçim tartışması yapmayan CHP bölgemizde savaş yaşanırken, insanımızın güvenlik kaygısı birinci sıraya yerleşmişken seçim tartışmasını gündeme getiriyor. Neden böyle? Çünkü maalesef parti hesapları, kişisel hesaplar toplum hesabının, toplum adına hesap yapmanın önüne geçiyor. Cumhurbaşkanı adayı belirlerken de gerçekten milletin karşısına bir aday çıkarmanın ötesinde iktidarın atacağı adıma bir hamle yapmak üzere adım atılmış oldu ve netice vermedi. Bugün de ara seçim tartışmasını yine iktidarın kendileriyle ilgili atacağı bir adımın önüne geçme gayreti olarak görüyoruz. CHP bu tarz hesaplarla siyaset yaptığı için de maalesef 25 yıldır AK Parti iktidarda, CHP de muhalefet olmayı sürdürüyor."

Kaynak: ANKA

